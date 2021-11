‘Soy más poderosa por lo que me callo’: Paty Chapoy se confiesa ante el Escorpión Dorado

La periodista de espectáculos Paty Chapoy se subió al vehículo del ‘Escorpión Dorado’ para desmitificar algunos aspectos sobre su trayectoria y aprovechó para hablar de aspectos familiares como la relación con sus hijos, la meditación o quién le gustaría que se quede al mando de Ventaneando tras su retiro.

Por medio de su canal de YouTube, el influencer se metió hasta los foros de TV Azteca para una nueva entrega de “Al Volante”, que estuvo cargado de risas y bromas. Una de ellas fue sobre la supuesta influencia de Chapoy para despedir empleados.

“Yo qué tengo que ver con todos lo que se van. Que les quede clarito, soy una reportera que trabaja en Ventaneando desde hace 26 años y 28 en Tv Azteca. No, por una razón muy simple, yo no contrato. A los que sugiero que pueden trabajar los contrata Azteca. Quien despide es el que tiene el mando en Azteca, yo no. A mí me han cargado el muertito”, dijo Chapoy, quien se refirió a los dichos de ‘Platanito’ o Carmen Muñoz.

Ante los cuestionamientos del ‘Escorpión Dorado’, la conductora habló de las experiencias que ha vivido al lado de los famosos. Las que tienen que ver con ámbitos privados prefiere no comentarlas porque no es un asunto que le interese; esto cambia cuando son los propios artistas los que ventilan su vida.

“Todo mundo cree que lo que hace el otro que ha tenido cierto éxito es muy sencillo, pero no es cierto. Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional que ni siquiera las conoce la gente o ya no se acuerdan. No lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con muchos artistas”.

Paty Chapoy también se refirió a la carrera de su hijo Rodrigo Dávila, conocido por integrar el grupo Motel. De su familia dijo sentirse orgullosa y también confesó que canta todas sus canciones.

“Ni traumado ni beneficiado. Mis hijos me ven como una mamá común y corriente, obviamente saben el personaje que es el de la televisión, pero que sea su mamá me permite darles mi cariño y apoyo. Tanto Rodrigo como Pablo tomaron la decisión de hacer en solitario su carrera”, admitió.

Como una mujer que no tiene pretendientes porque es ‘aburrida’ es como se califica la periodista, que hace años no come carne roja. Quien gusta de la meditación afirma que no es la cara de Ventaneando porque sea bonita o porque haga bien su trabajo sino porque construyó un modelo de negocios exitoso para la empresa.

“Ese rollo de en qué momento voy a parar lo traigo desde hace varios años. Si algún día yo decido dejar Ventaneando o me dan las gracias no quiere decir que me voy a quedar de manos cruzadas a tejer o pintar mi casa, yo quiero seguir haciendo cosas”, expresó.

Es por ello que en algún momento pensó en qué otro integrante de la familia del programa de espectáculos podría quedarse en su lugar y la elegida fue Jimena Pérez ‘La Choco’. “Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tome la decisión de quién se podía quedar y lo hablé con esta persona. ¿Sabes quién fue? ‘La Choco’, pero Jimenita por cuestión familiar se fue a vivir a Madrid”.