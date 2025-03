Juan Carlos Casasola, de ‘Guerra de chistes’, hizo fiesta en velorio de su padre: ‘Mandé traer pizzas’

Juan Carlos Casasola, integrante del elenco del programa Guerra de chistes, contó que hizo una fiesta en la funeraria cuando veló a su papá e inclusive “compró pizzas”.

El exintegrante de Solo para mujeres tenía una relación conflictiva con su papá que “lo golpeaba hasta cansarse” y por ello “celebró” cuando murió.

El compañero del ‘Borrego’ Nava tenía 19 años cuando falleció su papá y decidió despedirse de él de una manera diferente, pero no porque fuera su última voluntad, en cambio, es porque ya no lo iba a ver.

Juan Carlos Casasola no tenía una buena relación con su papá. (Instagram @eltataazuloficial)

¿Por qué Juan Carlos Casasola “celebró” la muerte de su papá?

La razón por la que el excompañero de Sergio Mayer en Solo para mujeres, celebrara la muerte de su papá es porque lo golpeaba y lo castigaba cuando era niño y adolescente.

“Mi papá me enseñó de manera incorrecta, no era lo óptimo, por ejemplo, me lavaba los dientes y si él pensaba que desperdiciaba el agua, me obligaba a enjuagarme durante 20 segundos, nada más, también me despedazaba cosas en el cuerpo porque cuando se enojaba me golpeaba, una vez lo hizo con un disco, entonces yo decidí que nunca iba a ser como él, si tenía hijos los iba a apapachar”, contó en una entrevista para Matilde Obregón.

Su papá murió cuando el comediante tenía 19 años y en lugar de llorar su pérdida, festejó porque “era libre y ya no lo tenía que ver”.

Juan Carlos Casasola estuvo en el proyecto 'Solo para Mujeres'. (Foto: Instagram @eltataazuloficial)

“Hice una fiestota en la funeraria Gayosso, mandé traer pizzas, estaban mis amigos en el velorio y les dije que íbamos a celebrar porque yo al fin iba a ser libre, yo sé que es mejor que cuando alguien se vaya y lo quieres recordar sea por algo bonito, pero yo lo que quería era que se fuera y no volver a verlo nunca”.

Él recordó que en una ocasión obligó a su hermano a comer vómito porque no quería desayunar un pan:

“A mi hermano lo obligó a comerse el vómito, no quería comerse un pan y le dio asco, entonces él recogió el vómito en un plato y obligó a que se lo comiera, no me acuerdo con qué lo amenazó”.

“Yo sabía que su educación no era mala, pero no estaba bien porque golpeaba a los niños, aunque eran cosas que te formaban, pero en mi caso fue aprender a no ser igual que él”, finalizó el excompañero de Mariana Echeverría en el programa Guerra de chistes.