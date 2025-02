Sergio Mayer manda mensaje a Diego Boneta tras polémica en serie de Luis Miguel: ‘Que no hable estupideces’

Sergio Mayer criticó al actor Diego Boneta luego de que el protagonista de la serie Luis Miguel reaccionara a la demanda de Issabela Camil contra Netflix para eliminar las escenas íntimas de este programa de TV donde hacen referencia a la actriz.

La serie de Netflix tiene referencias a Camil donde mencionan que la modelo fue pareja del ‘Sol de México’ en su juventud.

Sergio Mayer es el esposo de Issabela y fue cuestionado acerca de su opinión respecto a la polémica desatada por la bioserie de Luis Miguel y él le pidió a Boneta que no “hable estupideces”.

Diego Boneta es el protagonista la serie de Luis Miguel. (Foto: Netflix)

Sergio Mayer responde a Diego Boneta por polémica de la serie de Luis Miguel

Sergio Mayer descartó un tema de influencias a favor de Issabela Camil en el proceso legal contra el programa de TV que narra la vida de ‘el sol’.

“Yo no tengo que meterme en nada, hay una ley, la Ley Olimpia que se violentó, se violentaron los derechos íntimos, sexuales de una persona y además se consagró porque lo hicieron por un tema económico, entonces habla desde la ignorancia", contó el actor a diferentes medios, entre ellos Venga la alegría.

El exfinalista de La Casa de los Famosos consideró misógina la respuesta de Diego Boneta a la demanda de Issabela Camil.

“Es un comentario misógino donde desacredita lo que vive la víctima, de inmediato dijo que había mano negra o uso faccioso de la ley, dando a entender que hubo influencias, ¿por qué no reconoce que cometió un delito y me mete a mí? Yo qué tengo que ver y luego quieren revictimizarla eso sí no se lo voy a permitir y eso no es negarle la libertad de expresión, que no habla estupideces“, continuó el actor de La fea más bella en entrevista con diferentes medios, declaraciones recuperadas y publicadas por Telemundo.

Issabela Camil es esposa de Sergio Mayer. (Foto: Instagram / @issabelacamil)

El actor Sergio Mayer aseguró que Diego Boneta habló con desconocimiento de las leyes y por eso terminó por violentar los derechos de una persona, en este caso de Issabela Camil.

“Yo le pregunto a Diego por qué cree que puede violentar los derechos de una persona, él o los productores de usar la imagen de quien sea sin su autorización (...) Creo que le ha ido estupendamente bien, pero no tiene ni idea de lo que habla y lo hace desde el desconocimiento de las leyes. Que no se equivoque, el día que yo me meta se va a dar cuenta", finalizó el exparticipante de LCDLF México.

Issabela Camil inició una demanda contra la serie de Luis Miguel, producida por Netflix. (Foto: Especial)

¿Qué dijo Diego Boneta de la demanda de Issabela Camil a la serie de Luis Miguel?

Diego Boneta, protagonista de la serie de Luis Miguel, lamentó la demanda interpuesta por Issabela y mencionó que existía un favorecimiento de las autoridades hacia la actriz.

“Lo que más tristeza me da, es ver cómo en este país puede haber ese uso ventajoso de fuerzas políticas, que no son las más honestas, contra algo tan importante como la libertad de expresión, no tira el proyecto, pero sí la libertad de expresión, al final de cuentas sigue siendo una serie, hay aspectos reales, otros de ficción”, contó Boneta a Venga la Alegría.

Como respuesta, el abogado de Issabela Camil declaró que están a la espera de que Netflix elimine las escenas íntimas donde se refiere a la esposa de Sergio Mayer, esto por orden de la Fiscalía.

“Y a partir de ahí, se les dio 24 horas, esto ocurrió la semana pasada, ahorita ya se venció este término y bueno, pues estamos a la espera de las medidas a este acuerdo del juez de control. Al final depende de la víctima, si quiere una reparación, a una indemnización”, finalizó el abogado de la actriz mexiana.