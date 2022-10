Alejandro Basteri habla del papel de Luisito Rey en serie de Luis Miguel: ‘No era tan malo’

Alejandro Basteri aseguró que su papá no era tan malo como lo hicieron ver en la serie de Luis Miguel (Foto: Instagram @ojaenada @abasteri)

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, reveló su opinión al ver la bioserie basada en la vida del intérprete de ‘Cuando calienta el sol’, específicamente sobre la forma en la que su padre Luisito Rey es retratado a través de la interpretación del actor español Óscar Jaenada.

En Luis Miguel: la serie se pudo ver a un hombre muy exigente con sus hijos y prácticamente un villano, lo cual Basteri calificó como un tanto exagerado por parte de la producción. “Como todo tipo de eventualidades que tiene que haber en una serie, te agrandan, te ponen situaciones demasiado... muy exagerado”, dijo en el programa La divina noche.

El empresario –que promociona su línea de ropa en honor a su mamá Marcela Basteri– apuntó sobre la infancia de su progenitor. “Mi papá era hijo prodigio, mi papá por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo. Tuvo una vida muy difícil, la época de Franco”.

Asimismo, reveló que Rey creció en la familia Gallego, en la cual todos los integrantes componían, cantaban o tocaban la guitarra, por lo que aprendió de su abuelo desde que tuvo cinco años. “Era el hijo menor que llevó a toda la familia adelante (...) Siempre estuvo trabajando en lo mismo que supo guiar a su primogénito”, agregó.

Alejandro Basteri se sincera sobre sentimientos tras serie

Después de ver los capítulos de las tres temporadas de la serie protagonizada por Diego Boneta, disponible a través de la plataforma de streaming Netflix, Alex Basteri confió que se removieron sentimientos que había dejado en el pasado luego de la desaparición de su madre, cuando tenía 14 años.

“Creo que abrieron demasiados canales donde probablemente yo, por cuestiones de protección propia, no me acordaba, tenía un bloqueo total. Me pasó, nos pasó, llega un momento cuando tu mente se bloquea”, señaló.