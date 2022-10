Luis Miguel lanzará disco en 2023 para su regreso a los escenarios, revela ‘Burro’ Van Rankin

Recientemente se dio a conocer que Luis Miguel regresará en 2023 con una gira de más de 200 conciertos, pero ahora es Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, amigo del cantante, quien aseguró que además ‘El Sol’ pisará los escenarios con nueva música gracias al próximo lanzamiento de un nuevo álbum de estudio.

El conductor también aseguró que las canciones traerían nuevamente al intérprete de ‘Cuando calienta el sol’ al género del pop luego del lanzamiento en 2017 del disco ¡México por siempre!, su segundo de música ranchera. Este sería el vigesimoprimer trabajo de su carrera artística.

Van Rankin le dio una canción a Luis Miguel

Quien ha sido amigo del cantante –con algunos pleitos de por medio– afirmó que en la actualidad sigue alejado de Luis Miguel, pero está enterado que ya terminó de grabar lo que será su próximo material.

“No lo he visto, pero sé que grabó un disco nuevo, va regresar a los escenarios con un discazo espectacular”, reveló en una entrevista transmitida por Ventaneando.

Primero fue el empresario Carlos Bremer quien aseguró que se prepara en España. Ahora Van Rankin, quien no dio más detalles ni un posible mes de lanzamiento, señaló que incluso le mostró una canción.

“De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja” agregó.

La última gira de Luis Miguel

‘El Sol’ dio su última presentación en el ‘Coloso de Reforma’ en noviembre de 2018 como parte de su gira ‘México por Siempre’, que no solo se presentó en tierra azteca sino también en algunas ciudades de Estados Unidos y España.

El tour se extendió algunos meses más hacia 2019 en algunas ciudades de América Latina en donde goza de gran recepción desde hace varias décadas.

En los últimos meses, Luis Miguel se ha dejado ver con un aspecto rejuvenecido ya sea en un restaurante o un exclusivo centro comercial en Miami, Estados Unidos.