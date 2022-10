Olga Breeskin recordó la vez que Luis Miguel la buscó para conquistarla: ‘No tuve el valor’

Una figura muy popular del mundo del espectáculo, sobre todo de la década de los ochenta y noventa, es Olga Breeskin, quien anunció recientemente que regresará a la música con un nuevo disco, aunque también compartió algunas anécdotas de su vida privada.

Entre ellas, recordó la vez que Luis Miguel trató de conquistarla llamándole más de 30 veces y enviándole un gran arreglo floral hace más de 30 años.

Olga Breeskin dice que Luis Miguel la trató de conquistar

La violinista fue entrevistada en el programa De Primera Mano en días pasados, donde le cuestionaron por un supuesto amorío entre ella y Luis Miguel, pues en ocasiones anteriores había platicado la anécdota de que el cantante trató de conquistarla.

A pesar de que negó haber tenido una relación íntima con él, revivió aquella anécdota en la que él quiso acercarse a ella de una forma aparentemente romántica.

“La verdad tuve una relación comercial cuando estuve trabajando con Manzanero [...] Llego yo con un mini vestido, la verdad no me medí -porque yo sabía la reputación de mi ‘Micky’- entonces llego yo con un vestido blanco bien entalladito, tipo Marilyn Monroe, con la pantorrilla bien torneadita. Y entonces cuando voy entrando a los estudios de grabación, lo primero que me encuentro es a ‘Micky’”, comenzó a explicar la exvedette.

De acuerdo con su narración, había tenido contacto relativo con ‘LuisMi’, pues solo lo había visto un par de ocasiones, hasta que aquel día el cantante presuntamente le pidió su número telefónico.

“Ese día que me encuentro a ‘Micky’ antes de entrar a los estudios me dice ‘¿Me das tu teléfono?’, le digo ‘Ok, toma’. Me aviento, se lo doy, a pesar de que yo era una mujer casada; no era cristiana, pero era casada y sabía que le llevaba muchos años de diferencia”, agregó.

Ese mismo día, el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ le llamó por teléfono, mismo que contestó uno de los empleados de Breeskin. “Me mandó un arreglo de flores muy bonito, la verdad le agradezco. Afortunadamente hablé con ‘Micky’ y me dice ‘¿Cenamos en la noche?’ y le digo ‘No lo vas a creer, Micky, pero ¿sabes qué? Tengo show’”.

Olga le aseguró al joven Luis Miguel que le llamaría después de su show, lo cual no hizo. Por el contrario, fue él quien le llamó en más de 30 ocasiones; no contestó ninguna.

“Mi teléfono sonó exactamente de las 9 de la noche a las 12 de la noche, por lo menos 30 veces, pero no tuve el valor de contestarle a Luis Miguel”, finalizó.

Entre los artistas existe una diferencia de 16 años; ello, aunado al hecho de que en aquel entonces ella tenía pareja y estaba enamorada de él, nunca ‘le hizo caso’ al cantante de ‘La incondicional’.