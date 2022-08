Diego Boneta lanzará marca de tequila: ‘Tenemos nuestra propia destilería’

Diego Boneta espera que los mexicanos tengan una opción más para brindar en las fiestas patrias ya que eligió el mes de septiembre como la fecha en que tiene programado el lanzamiento en el país de su propia marca de tequila en una asociación con Casa Lumbre, al igual que lo hizo Dwayne Johnson, por lo que se suma a celebridades que emprendieron con el destilado como Kate del Castillo o Vicente Fernández.

“Para mí lo importante es que sea un tequila mexicano. Ahorita hay muchos tequilas que están saliendo. Lo padre es que es hecho en Atotonilco, en Los Altos (Jalisco). Tenemos nuestra propia destilería, lo cual es muy especial porque cuando normalmente empiezas, compartes cocina con muchos tequilas; aquí tuvimos la gran suerte que es nuestra destilería. Tuvimos a expertos creando este líquido”, aseguró a medios de comunicación reunidos en el aeropuerto.

El actor precisó que se tratará de un proceso artesanal con una marca que ya está registrada con un nombre que se reservó, pero que afirmó no será el suyo. El actor de Luis Miguel: la serie afirmó que lleva dos años trabajando para su tequila y que ya todo está listo después de varias pruebas, que lo han tenido a él mismo como catador.

“Ya está listo el líquido y la botella, les puedo decir que el mejor que he probado. No es un tequila industrial”, dijo quien también ha invertido en una compañía de helados veganos en Estados Unidos, así como es socio de un licor. “Vengo de una familia de empresarios, no de artistas. Siempre he querido desarrollar ese lado y el chiste es diversificar”, apuntó.

Así será el tequila de Diego Boneta

Anteriormente, a través de redes sociales, el también cantante subió un contenido relacionado al tequila, en donde afirma que en su estado más puro “concentra los aromas de la tierra donde crecen los agaves, los sabores de los frutos, y también los paisajes”.

“¿Cómo se siente el carácter de México a través de un trago? En los últimos meses busqué el balance ideal para un destilado blanco: puro, honesto e inspirado en la esencia del Tequila. Una bebida que expresa de frente su origen”, escribió quien está a punto de estrenar el podcast musical llamado Cupido.

Boneta ha manifestado su gusto por este destilado cuando se filtró un video en donde aparece cantando y pasado de copas con amigos. “Soy muy tequilero, como ya lo vieron en ese video”, agregó.