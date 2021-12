¡Salud por Chente! ¿Cuánto cuesta su tequila Los 3 Potrillos?

Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco; siempre estuvo cerca de su tierra, tanto que en 1980 fundó en ese estado el Rancho Los 3 Potrillos, nombre que en 1999 se extendió a un restaurante y en 2020 a su marca de tequila.

En los escenarios, al ‘Charro de Huentitán’ nunca le faltaba tequila, se sabe que en su último concierto en el 2016 tomó una veintena de shots, también lo escuchamos interpretar en más de una ocasión la canción Tú recuerdo y yo, de José Alfredo Jiménez:

“Estoy en el rincón de una cantina / oyendo una canción que yo pedí / me están sirviendo ahorita mi tequila / ya va mi pensamiento rumbo a ti”.

La primera botella de Tequila Los 3 Potrillos. (Instagram / Tequila Los 3 Potrillos.)

El Tequila Los 3 Potrillos comenzó a venderse en su rancho, en febrero de 2020, en el marco de su cumpleaños número 80.

Ese mismo año, el ‘Charro de Huentitán’ también lanzó un nuevo álbum A mis 80′s, con 13 tracks que incluyen una parte de su carrera, canciones como La Barca, Ya No Insistas Corazón, Juro Que Nunca Volveré o A Mi Nieto.

La destiladora está ubicada en la carretera Tepa-Tototlan, una zona de clima templado en Jalisco donde plantan y cultivan agave azul en una tierra caracterizada por ser rica en minerales, lo cual, afirman en su página, caracteriza a la elaboración de su bebida.

Tres tipos de tequila

Las botellas llevan estampada la firma de Vicente Fernández y sus frases, algunas de ellas resultan polémicas en el contexto actual.

Luego de venderse dentro de su rancho, lanzaron una tienda en línea y también se oferta en plataformas como Amazon, ninguna botella cuesta menos de mil pesos.

Triple destilado

Este es el más económico de su lista, tiene un precio de mil 450 pesos , como lo indica su nombre se obtiene por un proceso de triple destilado de agave.

Cada botella lleva frases estampadas y la firma de Vicente Fernández.

Añejo

Cuesta mil 650 pesos, elaborado la selección minuciosa de agave azul.

En la botella se lee: “No le chille, mijo, no le Chille, que en esta vida un buen ranchero dos cosas debe tener, una buena vieja y una buena mula; que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula”.

Extra añejo cristalizado

Es el más caro, vale dos mil 50 pesos. Lo describen en su página como “un tequila que lleva tiempo en su preparación” por el proceso minucioso que requiere para alcanzar la alta calidad de la bebida.

Se hace por medio de un proceso de filtración del polvo de carbón activado que elimina el color que adquiere conforme que envejece en el barril. Así resulta un tequila con la complejidad de un añejo y las notas fuertes de un blanco.

Para beber estos tres tipos de tequilas, en su página recomiendan tomarlo en alguna de estas formas: derecho (en shot) con limón y sal; con agua mineral, hielos y rodajas de limón, para conservar su sabor con un toque fresco; o bien, en una paloma, mezcla de un shot de tequila, con jugo de toronja fresco, jugo de lima y jarabe de agave con hielo, más un poco de agua mineral y rodajas de limón.