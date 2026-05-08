Poncho Cadena, juez de ‘MasterChef 24/7’ y Litzy posponen su boda: ‘El culpable quizás fui yo’

La relación entre Poncho Cadena y Litzy comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity México 2024, programa donde la cantante participó como concursante. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

El chef Poncho Cadena, quien será uno de los jueces principales de MasterChef 24/7, confirmó que su boda con la actriz Litzy quedó pospuesta por cuestiones laborales y nuevos proyectos profesionales.

Durante la presentación del nuevo reality, Poncho Cadena explicó que la organización de la boda quedó detenida por falta de tiempo y por la apertura de su nuevo restaurante en la CDMX.

“El culpable quizás fui yo en que se me quemaron las papas, o como se diga, el tiempo no me organicé bien; a ella también le salió trabajo, tomamos la decisión los dos, pero no hay ningún problema”, expresó.

El chef señaló que varios detalles de la boda ya estaban definidos, aunque decidieron aplazar momentáneamente la fecha del evento.

“Ya tenemos anillos, ya está todo. Nada más que, como te digo, hacemos un restaurante nuevo. La fecha se queda detenida… Pues es tiempo y espacio, nada más”, explicó.

A pesar de la postergación, Poncho Cadena se mostró confiado en que la boda pueda realizarse este año y desmintió las especulaciones sobre una supuesta cancelación de su compromiso matrimonial con Litzy.

¿Cómo empezó la relación entre el chef Poncho Cadena y Litzy?

La relación entre Poncho Cadena y Litzy comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity México 2024, programa donde la cantante participó como concursante y el chef formó parte del panel de jueces.

En su momento, Litzy explicó, en distintas entrevistas, que el acercamiento fue limitado por las reglas de producción y las largas jornadas de grabación. La actriz recordó que pasaban gran parte del día incomunicados mientras trabajaban dentro del programa.

El momento que marcó el inicio de su relación ocurrió durante un reto en un restaurante, donde ambos trabajaron junto al resto de participantes para preparar alimentos para decenas de personas. Litzy aseguró que durante esa dinámica sintió química con el chef y comenzó un mayor acercamiento entre ambos.

Después de concluir las grabaciones de MasterChef Celebrity, Poncho Cadena comenzó a escribirle a Litzy por redes sociales y posteriormente continuaron las conversaciones por WhatsApp. Meses después hicieron oficial su relación y en enero de 2025 anunciaron su compromiso matrimonial.

Poncho Cadena espera realizar su boda con Litzy en algún punto del 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo será la participación de Poncho Cadena en MasterChef 24/7?

Poncho Cadena regresará como uno de los jueces principales de MasterChef 24/7, reality que apostará por un nuevo formato de transmisiones continuas y convivencia permanente entre los participantes.

Además de los desafíos tradicionales como la caja misteriosa, los retos por equipo y las pruebas de eliminación con mandil negro, los espectadores podrán seguir los entrenamientos, discusiones, clases de cocina y otras actividades que tendrán los participantes dentro de la casa.

En MasterChef 24/7 habrá actividades semanales y distintas votaciones donde el público podrá salvar participantes o elegir a un capitán de equipo en algunos de los desafíos del reality culinario.

El chef Poncho Cadena compartirá panel con Zahie Télle y Adrián Herrera, mientras Claudia Lizaldi continuará como conductora principal del reality culinario.

El programa MasterChef 24/7 comenzará el próximo 17 de mayo por Azteca Uno.