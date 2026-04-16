Muere el padre de Mariano Sandoval, chef de ‘Hoy’: ‘Papi, te convertiste en polvo de estrellas’

El chef Mariano Sandoval solía compartir fotografías con su padre, a quien le tiene una profunda admiración y agradecimiento. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Mariano Sandoval, el chef mexicano conocido por sus segmentos en el programa matutino Hoy, anunció el fallecimiento de su padre mediante una publicación en redes sociales, donde se despidió de ‘Don Mariano’.

El también conductor de Hoy compartió una serie de fotografías en compañía de su padre y de su hermano, el chef Omar Sandoval: “Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo”, escribió.

El chef aseguró que la memoria de su padre vivirá siempre en cada uno de sus seres queridos e indicó que lo recordará por su entrega y el gran cariño que tenía por nuestro país.

“En nosotros habita tu vida, que supo hacerse a sí misma; tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México. Te queremos eternamente, Omar, Mariano y tu novia por más de 50 años, Tere”, escribió.

Luego de que Mariano Sandoval compartió la noticia, algunos de sus compañeros, como Tania Rincón y Andrea Escalona, enviaron sus condolencias. Hasta el momento, el chef no ha explicado cuáles fueron las causas de la muerte de su papá.

¿Cómo era la relación de Mariano Sandoval con su papá?

En sus redes sociales, Mariano Sandoval solía mostrarse cercano a su padre, con quien compartía fotografías constantemente. Incluso, en una de ellas, el chef habló de la admiración que sentía por ‘Don Mariano’, debido a su historia de vida.

“Mi papá nació en Tlalnepantla, en el Estado de México, en una familia numerosa. Su papá murió al par de años. Ante la batalla de vivir junto con sus 9 hijos, mi abuela hizo frente dedicándose al aseo de un hospital”, escribió.

Fue por ese motivo que el padre del chef aprendió la importancia del trabajo y la disciplina para salir adelante, lo que más tarde inculcó a sus hijos, por lo cual Mariano Sandoval se siente agradecido.

“(Estoy) agradecido por ese hombre que ha sido el cimiento sobre el que yo he construido mi vida: mi papá”, escribió en sus redes sociales el pasado 15 de junio, publicación que se suma a las muchas que compartía con su padre.

¿Quién es Mariano Sandoval, chef de ‘Hoy’?

Mariano Sandoval nació en la Ciudad de México “en el seno de una familia apasionada por la cocina tradicional de su país”, afirma su sitio web, donde detalla que cursó sus estudios en el Claustro de Sor Juana.

Antes de llegar a los proyectos televisivos, el chef formó parte de Academia Sacchi, una escuela de gastronomía fundada por su hermano Omar Sandoval, en la cual se imparten clases, cursos y diplomados.

Fue en 2011 cuando Mariano Sandoval incursionó en la televisión, ya que fue invitado al programa La historia se sienta a la mesa, conducido por Benito Taibo, un proyecto que marcó un hito en su carrera.

Tras su participación, Mariano tuvo su primer proyecto televisivo, al que llamó Con M de México, y con el paso del tiempo estuvo en diferentes eventos gastronómicos donde obtuvo reconocimientos. Actualmente, el chef es uno de los integrantes del equipo de Hoy, el programa matutino.