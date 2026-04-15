‘Tiré mucho dinero’: Los motivos por los que Roberto Palazuelos se alejó de la política

El actor y empresario Roberto Palazuelos dio a conocer las razones por las que abandonó su carrera política, en la cual buscó la gubernatura de Quintana Roo y un lugar en el Senado.

“Ya, hueva. Es un ambiente que no me gustó nada”, le contó el ‘Diamante Negro’ a Jorge ‘Burro’ Van Rankin en una entrevista para el canal de YouTube del presentador.

¿Por qué Roberto Palazuelos dejó la política en México?

De acuerdo con el actor Roberto Palazuelos, se lanzó como político, específicamente como candidato al Senado, porque vio venir supuestas situaciones “que iban a destruir la República”.

“Yo quería, desde la Cámara Alta, hacer algo por mi país, pero estuvo muy difícil, hermano”, expresó el empresario hotelero.

Palazuelos Roberto Palazuelos fue militante de Movimiento Ciudadano en la búsuqeda de un cargo de elección popular. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

Sobre su salida, señaló que, pese a sus buenas intenciones, no le gustó el ambiente dentro de la política. “Hay mucha corrupción ahí, compra de voto, muchas cosas muy feas”, dijo. “No tengo necesidad”, replicó.

Aunque el empresario y actor tenía la intención de convertirse en candidato a gobernador de Quintana Roo, no fue posible. En enero de 2022 anunció sus intenciones, pero posteriormente abandonó la contienda.

Para 2024 formalizó su candidatura al Senado. “Me fue bien. Saqué 103 mil votos”, recordó el ‘Diamante Negro’ sobre su participación en campaña política con Movimiento Ciudadano.

Sobre la situación actual, expresó: “El estado de Quintana Roo es de los pocos estados que fue beneficiado por la 4T porque le aventaron megaobras”.

“Hicieron el Aeropuerto de Tulum, están haciendo ahorita un puente que va a cruzar la laguna como los de Miami. Hicieron el Tren Maya que, aunque no jala bien, estuvo bien. Le metieron una gran inversión al Parque del Jaguar. No le fue mal al estado, pero al país lo veo muy mal”, añadió.

Sin embargo, el actor cuestionó temas como la deuda pública, el crecimiento económico y el sistema de salud. “Siento que el pasado presidente le dejó muy mal el país a la presidenta Claudia”, expresó.

Roberto Palazuelos fue precandidato a gobernador de Quintana Roo pero no llegó a la boleta (Foto: Cuartoscuro). (Fotografía Cortesía)

De acuerdo con Palazuelos, Sheinbaum “está tratando de hacer las cosas bien”, además de que tiene que “lidiar con la situación de Estados Unidos”, específicamente por los aranceles.

¿Cuáles son las iniciativas que Roberto Palazuelos quería impulsar en el Senado?

El actor explicó que uno de los problemas en Quintana Roo es el robo a turistas, quienes, al salir del país o la entidad, dejan de dar seguimiento a los casos.

“Entonces, proponer que a los turistas, cuando los roben, que se persiga de oficio la carpeta, aunque se vaya el turista, para detener a las bandas”, explicó. “Porque son cosas que laceran mucho al estado y al país”.

También consideró que había “mucho por hacer” en temas de salud y seguridad, aunque reconoció mejoras en este último rubro durante el actual sexenio.

“A partir de que (...) entró Claudia, se ha visto un cambio muy fuerte en la seguridad”, afirmó. “Se está combatiendo mucho eso”.

Roberto Palazuelos hizo campaña al senado. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM (Elizabeth Ruiz)

Roberto Palazuelos admite pérdidas económicas tras incursión en la política

Pese a que su experiencia no fue la mejor, Roberto Palazuelos aseguró que no se arrepiente de haber incursionado en la política, ya que le permitió vivir el proceso.

“Amo a mi país y lo hice por amor a México”, explicó. “Entré, viví la experiencia de ser candidato, perdí. Soy un buen perdedor, como también soy un ganador humilde cuando gano. (...) ya fui candidato, viví mi sueño, la experiencia, pero es un ambiente que no me gusta”.

El actor también criticó el nivel político en México y la preparación de quienes participan en él.

Pero no todo fue tiempo, sino también dinero. “Aparte tiré mucho dinero ahí, en la política tiras mucho dinero. Es una estupidez”, agregó sobre el tema.