‘De mis hoteles es el más económico’: Así es Diamante K, de Palazuelos, donde irrumpió grupo armado

Roberto Palazuelos tiene un hotel llamado Diamante K, se encuentra en las playas de Tulum. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Sí, rey: El hotel Diamante K fue el protagonista de diferentes polémicas, la más reciente luego de que un grupo armado irrumpió en la propiedad de Roberto Palazuelos, pero, ¿cómo es este lugar?

El actor y empresario mexicano dejó a un lado las telenovelas mexicanas para dedicarse a la hotelería y a la industria restaurantera. Y de todos sus establecimientos turísticos, según él, el Diamante K es el “más económico” de ellos.

Hotel Diamante K Así se ve el hotel Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo es el hotel Diamante K, de Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos aseguró que el hotel fue fundado en las playas de Tulum desde la década de los 90 y en 2025 cumplió su 30 aniversario.

Según él, compró el inmueble cuando la zona no era turística a través de un crédito y posteriormente ayudó a popularizar la zona.

“Yo llegué a un Tulum hace 30 años. No estaba la carretera que está ahorita, era una chiquitita que, cuando tú la visitabas y venía un coche del otro lado, hasta tenías que abrirte porque parecía que iba a pegar el retrovisor. No era municipio, en aquel entonces ese territorio le pertenecía al de Cozumel“, declaró en el pódcast Entre Creadores.

El actor Roberto Palazuelos detalló que la construcción no se asimila a las grandes torres como en Cancún o los ‘hotelotes’ de la Riviera Maya, en cambio, son de estilo boutiques con cabañas y bungalows, información que confirmó Gustavo Adolfo Infante, con quien el dueño de Tacos Papi aseguró que “de sus hoteles es el más económico”.

El complejo se encuentra dentro del Parque Nacional de Tulum, declarada zona protegida, por tanto, él ya no puede construir más en esa zona.

Y uno de los compromisos actuales que tiene el “Diamante negro” es que debe cuidar la naturaleza y el medio ambiente o de lo contrario puede recibir sanciones.

Los detalles acerca de cómo es el hotel de Roberto Palazuelos se compartieron en una entrevista que él dio para el canal de YouTube Badabun.

“El concepto es de una aldea maya, tenemos bahías aquí dentro, hay una habitación donde se respetaron piedras originales de la zona (...) tenemos estatuas de dioses mayas, un jardín de yoga, nunca pensé en destruir todo esto y poner concreto, siempre he dicho que la obra arquitectónica más bonita es la naturaleza porque es la obra de Dios”.

En las instalaciones cuentan con diferentes obras de arte, incluso unas piezas basadas en pinturas de Salvador Dalí, entre ellos el ‘Ángel triunfante’.

El hotel Diamante K en Tulum cuenta con bahías privadas, además tiene especies vegetales, las cuales están al cuidado del personal, indicó Palazuelos.

El hotel Diamante K, de Roberto Palazuelos, está en la zona turística de Tulum. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel Diamante K?

Las habitaciones estilo cabañas del hotel Diamante K cuentan con distintos costos al depender de las amenidades.

El precio se modifica principalmente por la vista que tiene cada uno de los bungalows, por ejemplo, es más caro una con vista al mar que al jardín.

Los costos de cada una de ellas, con reserva durante febrero de 2026, son los siguientes por noche:

Cabaña económica con baño compartido: 77 USD ($1,327 MXN)

Cabaña económica con baño propio: 93 USD ($1,600 MXN)

Cabaña con vista al jardín: 113 USD ($1950 MXN)

Cabaña con vista al mar: 127 USD ($2,180 MXN)

Suite con vista al mar: 200 USD ($3,400 MXN)

¿Qué pasó con el hotel Diamante K? Polémicas de la propiedad de Roberto Palazuelos

En noviembre de 2025 la Profeco cerró las instalaciones del hotel Diamante K por incumplimiento a la ley, esto fue lo que dijo Palazuelos.

“Hubo un operativo dentro del Parque Nacional de Tulum, pero al mío lo único que le encontraron de anomalía fue que no tenía los mililitros en el menú de bebidas y que las camaristas dejaban sobres de propina, no sabíamos estaba prohibido, pero no había abuso de tarifas cómo lo mencionan, se quisieron pegar de mi fama para hacer ruido (...) No hay una sanción mayor”, dijo el ‘Diamante negro’ en una transmisión del programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

La polémica más reciente es que un grupo armado irrumpió en las instalaciones para someter a un empleado de seguridad y obtener las llaves del lugar, pero al no conseguirlo se fueron, informó la Fiscalía.

Posteriormente, el grupo fue rastreado y detenido, se trataba de 3 hombres y una mujer quienes ya contaban con acusaciones de robo en grado de tentativa y lesiones.

El empresario Roberto Palazuelos felicitó a las autoridades por la detención de los delincuentes con un mensaje a través de X.