‘¿Qué pasó, rey?’ Profeco suspende ‘Diamante K’, hotel de Roberto Palazuelos, en Tulum

Profeco suspendió actividades de hotel de Roberto Palazuelos por tarifas elevadas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El hotel Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos, fue suspendido durante un operativo de la Profeco, en el que inspeccionaron 29 establecimientos de Tulum.

El hotel de Palazuelos es de los hoteles más costosos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor determinó su suspensión.

Esta acción fue derivada de múltiples denuncias interpuestas por visitantes y habitantes del municipio de Tulum, Quintana Roo, gracias a que el costo de servicios básicos y de turismo se elevaron considerablemente en los últimos meses.

¿Por qué suspendieron el hotel de Roberto Palazuelos?

La Profeco, en coordinación con la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Gobierno de Quintana Roo, realizó hace días un operativo con ayuda del programa Quién es Quién en los Precios (QQP).

Dentro del Parque Jaguar en Tulum se llevó a cabo dicho operativo, en el que la dependencia consultó los precios de habitaciones sencillas y dobles; en este último rubro aparece el negocio de ‘El Diamante Negro’ como aquel con los precios más elevados.

“El precio promedio de la habitación doble hallado fue de 4 mil 771.94 pesos, un mínimo de 2 mil 200 y un máximo de 13 mil 860. En este rubro el ‘Hotel Diamante K’ fue el de mayor precio”, explica la dependencia en un comunicado.

Los precios tanto de Diamante K en Tulum como de otros alojamientos son considerablemente elevados a comparación de otros en el centro de la ciudad.

Problemas en el hotel de Palazuelos

El comunicado de Profeco sobre la suspensión de hoteles en Tulum explica que, además de los altos cosos, se encontraron irregularidades en contra del consumidor en Diamante K y Villa Pescadores Tulum, ambos del sobrino de Susana Palazuelos, así como otros establecimientos.

“Se les colocó sello de suspensión debido a diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), ya que no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios, inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado; no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español", menciona la misiva.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos sobre la suspensión de su hotel?

Pese a los sellos de suspensión, en redes sociales, Diamante K hace publicaciones alusivas a sus instalaciones y la experiencia de hospedarse en este sitio.

Roberto Palazuelos tampoco mencionó algo al respecto, pues actualmente se encuentra en gira de medios para promocionar la película Zootopía 2, donde da vida al personaje del alcalde Windancer.

Así es Diamante K, el hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

El Hotel Diamante K figura entre los primeros proyectos hoteleros impulsados por Roberto Palazuelos, empresario y figura pública.

En 2018, durante una conversación con Adela Micha, Palazuelos afirmó que adquirió esta propiedad por 110 mil dólares y aseguró que hubo interesados en ofrecerle hasta 16 millones de dólares por el inmueble.

Este establecimiento se ubica dentro del Parque Nacional Jaguar, una de las áreas naturales protegidas más relevantes de Tulum, y se caracteriza por su acceso directo a la playa. El complejo está integrado por 32 cabañas descritas como un 'alojamiento ecológico’.

El Hotel Diamante K también cuenta con su propio restaurante, Casa María, especializado en gastronomía mexicana, donde algunos de los platillos alcanzan un precio de hasta 850 pesos.

¿Cuánto cuesta una habitación en el hotel Diamante K Tulum?

En cuanto a precios, la tarifa para las habitaciones económicas (con baño compartido y no) es de 116 a 139.5 dólares por noche respectivamente (de 2 mil 133 a 2 mil 556 pesos de acuerdo con el tipo de cambio al 25 de noviembre de 2025).

Como ocurre en la mayoría de los alojamientos de Tulum, los montos finales pueden variar según la temporada turística y la disponibilidad.

Tipos de habitaciones y servicios