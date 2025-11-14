Tulum habilita acceso gratuito en playas tras ‘desplome’ en turismo; prometen monitoreo en los precios

La atracción de Tulum renacerá luego de los altos precios, el abuso de los hoteleros y las condiciones para acceder a las playas.

El gobierno presentó un plan para recuperar el paraíso de Quintana Roo, luego de que las calles lucieran vacías, algunos negocios cerrados y se registrara una reducción en la ocupación hotelera por la supuesta “baja” temporada de septiembre.

Para lograrlo, desde el 13 de octubre instalaron una mesa de trabajo y llegaron a una conclusión que incluye 128 acciones. Entre las más destacadas se encuentra habilitar cuatro accesos públicos a las playas de Tulum, luego de que se impusieran condiciones para disfrutar de las áreas naturales.

Además, esperan regular el destino turístico. Para ello realizarán un monitoreo constante de los precios con un “quién es quién” y un reglamento para el uso adecuado y la gestión sustentable de las playas.

“Tulum es para todos, sin discriminación, con servicio de calidad y excelencia, son bienvenidas y bienvenidos con sus instrumentos musicales; con todo el equipo para hacer deporte; niñas y niños con sus juguetes, y por supuesto hay que cuidar las playas”, dijo María Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

¿Dónde estarán los accesos a las playas de Tulum?

En total serán cuatro accesos públicos. Dos se ubicarán en el Parque Jaguar y los otros en el kilómetro 4.5 hacia Playa Conchitas y en el kilómetro 5.5, que llevará el nombre de Playa del Pueblo.

En cada punto se colocarán señalizaciones que facilitarán la ubicación.

De acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, Tulum recibió hasta octubre más de 1 millón 348 mil turistas y actualmente, en los inicios “de la temporada alta”, registra una ocupación hotelera del 75.8 por ciento, aunque no reveló los datos oficiales de septiembre.

¿Cómo va el turismo a nivel nacional?

A nivel nacional, las cifras revelarían un incremento en la preferencia de turistas extranjeros para viajar a México. En los primeros nueve meses de 2025, la llegada de turistas internacionales al territorio nacional fue de 34.7 millones, un 6.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Mientras que el número de turistas nacionales en cuartos de hotel en el mismo periodo fue de 78.3 millones, un 2.7 por ciento más que el año anterior.

Josefina Rodríguez Zamora consideró que la disminución en la ocupación hotelera en septiembre, relacionada con el fin de las vacaciones de verano, es un indicativo positivo sobre cómo será el cierre del sector en diciembre.