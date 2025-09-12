Incendio forestal en Holbox, Yucatán, no se originó en predios de PMD, según imágenes satelitales

Incendio forestal en Holbox se habría originado fuera de las instalaciones de la empresa Península Maya Developments, según imágenes satelitales. (Conafor)

El incendio forestal que consumió poco más de 700 hectáreas de vegetación en la Isla Grande de Holbox, Quintana Roo, no se originó en predios de la empresa Península Maya Developments (PMD), según imágenes satelitales de Sentinel-2, de la Agencia Espacial Europea, y de Landsat, de la NASA/USGS.

Los registros de los días 23 y 24 de agosto muestran que el fuego comenzó en la zona oriental del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, a más de medio kilómetro de los terrenos de la empresa. No obstante, dichos predios resultaron los más afectados por la propagación del incendio.

El siniestro se extendió con rapidez debido a los vientos dominantes y a la densidad de la vegetación.

Tras seis días de labores continuas, el fuego fue sofocado en su totalidad gracias a la intervención de brigadistas y personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como de Protección Civil de Quintana Roo y del municipio de Lázaro Cárdenas, con apoyo de un helicóptero cisterna proporcionado por el Gobierno de Yucatán.

El impacto ambiental incluye la pérdida de arbustos, manglar y selva baja, lo que afectó hábitats de diversas especies de fauna silvestre.

Brigadistas de la Conafor realizan recorridos en la zona para prevenir reactivaciones, mientras autoridades ambientales trabajan en un plan de restauración.

La empresa Península Maya Developments presentó denuncias formales para que se investigue el origen del incendio y se deslinden responsabilidades.

Por su parte, el biólogo Rubén Presuel, miembro del consejo asesor de la reserva Yum Balam, señaló:

“Para determinar la causa del incendio deben acudir peritos especializados, que están disponibles en Conafor y Conanp. Podría haberse originado incluso por un rayo, ya que el incendio se presentó durante la temporada de precipitaciones pluviales.”