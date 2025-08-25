Royal Caribbean espera autorización ambiental para concretar proyecto en Quintana Roo

Más de 250 mil personas han firmado una petición para que la presidenta Claudia Sheinbaum ordene cancelar el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ambientalistas y ciudadanos han pedido la cancelación del proyecto de la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo debido a las posibles implicaciones ambientales que la megaobra turística tendría. Ahora, la empresa asegura que no realizará ningún tipo de trabajo en la zona sin obtener las autorizaciones ambientales.

En una carta a la Opinión Pública, la empresa aseguró que en las siguientes semanas entregará la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para su evaluación.

“Como parte de nuestro compromiso medioambiental continuo, conservaremos 45 hectáreas de manglares existentes. Estos manglares están actualmente contaminados debido a los daños causados a la infraestructura actual. Participaremos activamente en la restauración el flujo de agua en todo el ecosistema y colaboraremos para revertir la degradación existente en los mantos acuíferos, lo que permitirá que los manglares vivan en un hábitat natural próspero y florezcan en su entorno”, prometió la empresa.

Sin embargo, más de 250 mil personas han firmado una petición para que la presidenta Claudia Sheinbaum ordene cancelar el proyecto, pues advierten que se eliminarán más de 90 hectáreas de mangle.

“El proyecto amenaza la existencia misma de Mahahual, un pueblo costero del sureste de México, que bordea el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Este proyecto contempla la construcción de un parque acuático de 90 hectáreas sobre una zona de manglar protegida, una barrera natural esencial para la vida marina, los equilibrios ecológicos y nuestro futuro”, señala la petición en Change.org.

La naviera Royal Caribbean International tiene planeado invertir 600 millones de dólares para el desarrollo del concepto ‘Perfect Day México’, el cual se desarrollará en Mahahual, Quintana Roo y estará listo rumbo al 2027.

La empresa se ha comprometido a construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y una instalación de gestión de residuos sólidos que no solo dará servicio a la instalación de la empresa, sino también a la comunidad local, mejorando significativamente la calidad de vida de los residentes de toda la región.

“Más del 95 por ciento de las aguas residuales tratadas estarán disponibles para su reutilización beneficiosa”, adelantó la naviera.

La obra ha sido incluida en los proyectos del Plan México, una iniciativa del gobierno actual para incentivar la economía y, al mismo tiempo, aumentar el flujo de pasajeros, con la meta de convertir al país en la quinta nación con mayor número de turistas internacionales al final de la década.