Semarnat revisará proyecto de cuarto muelle para cruceros en Cozumel; acusan que destruirá arrecifes

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está analizando el proyecto del cuarto muelle para la industria de los cruceros en Cozumel, una obra que ya fue autorizada, pero que no se apega a los lineamientos ambientales pues no considera los daños irreparables a un arrecife coralino que se encuentra justo en la zona de construcción.

La dependencia a cargo de Alicia Bárcena informó que realizará un estudio con la finalidad de valorar el proyecto, con base en la normatividad vigente, la protección al arrecife y el derecho a la población a un ambiente sano.

¿Por qué ambientalistas se oponen a cuarto muelle en Cozumel?

Hace 10 días, la empresa Muelles del Caribe anunció el inicio de la terminal Cozumel, el cuarto muelle para cruceros.

Si bien el proyecto cuenta con los permisos de la Semarnat, con un plan de mitigación ambiental detallado, no considera la existencia de un gran arrecife ubicado justo en la zona de construcción del muelle.

El colectivo No al cuarto Muelle ha protestado por más de tres años para que el muelle no se realice, ya que este no es necesario para recibir a más cruceros en México, una actividad de vital importancia, pero que podría significar la devastación del arrecife y la vida marina de la zona.

El pasado 13 de junio, la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión, luego de que vecinos cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21, mediante el cual se autorizó dicho proyecto.

En consecuencia, el miércoles 18 de junio, la Semarnat notificó a las recurrentes y a la empresa promovente que inició un procedimiento administrativo derivado de esa impugnación.

“Las recurrentes solicitaron la suspensión a efecto de que no se ejecutara el proyecto, hasta en tanto se resolviera el procedimiento; sin embargo, se les hizo de conocimiento a las partes involucradas que para llevar a cabo la ejecución de la obras y actividades evaluadas, se requiere el cumplimiento de los términos ordenados en la propia autorización de Impacto Ambiental, esto es, obtener las autorizaciones, concesiones, permisos federales, estatales y municipales correspondientes que se encuentran pendientes por emitir”, refirió.

La oposición se debe a que los beneficios de la industria de cruceros no se han reflejado en la calidad de vida de los habitantes de Cozumel e incluso ya causaron afectaciones ambientales y problemas de servicios públicos.