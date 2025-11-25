Peso ‘aprovecha’ la debilidad del dólar: Así cotiza HOY 25 de noviembre

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este 25 de noviembre.

El peso mexicano inicia la sesión con ganancias, apoyado por un debilitamiento del dólar, dadas las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría reducir nuevamente su tasa de interés este año.

La moneda mexicana presenta una apreciación de 0.37 por ciento o 6.85 centavos, considerando su último dato de cierre oficial; y el tipo de cambio se ubica en 18.44 pesos por dólar, de acuerdo con Bloomberg.

“El peso mexicano presenta un modesto avance y se posiciona en el 10° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Hoy, el tipo de cambio USD/MXN es impulsado por los datos económicos locales y el retroceso del dólar, a medida que se modera el nerviosismo en los mercados”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 18.95 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un descenso de 0.22 por ciento, en los 99.92 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.23 por ciento hacia las mil 223.96 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.01 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.84 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el won surcoreano con 0.70 por ciento, el zloty polaco con 0.48 por ciento, el real brasileño con 0.47 por ciento, el peso chileno con 0.46 por ciento, y el yen japonés con 0.46 por ciento.