Vadhir Derbez acusa extorsión con denuncia: ‘Le dicen que si no da 350 mil dólares lo van a detener’

El actor y cantante Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta problemas legales: una modelo estadounidense de 19 años lo señala de presunta violación durante la grabación de uno de sus videos musicales, realizado en el la Casa Volopapilio, en Coyoacán (CDMX).

Una denuncia en contra de Vadhir Derbez fue presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, luego de que hace unos días en Ventaneando adelantaron que el músico era víctima de extorsión, lo cual se especulaba que estaba relacionado con las versiones de una supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez.

Vadhir negó categóricamente los señalamientos de violación y aseguró que se trata de un intento de extorsión. Junto con su equipo legal, sostuvo en una entrevista televisiva que existen grabaciones y testimonios que demostrarían que los hechos denunciados no sucedieron. Además, sus abogados señalaron que ya presentaron denuncias.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada el pasado 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. De acuerdo con la información difundida en el programa De Primera Mano, la carpeta de investigación contiene 333 páginas.

La denunciante es una joven identificada con la inicial ‘S.E.S.’, de 19 años, ciudadana estadounidense, quien participó como modelo en un video musical del cantante durante cuatro días de grabación.

Vadhir Derbez fue denunciado por violanción. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

Según su declaración, el último día del rodaje, alrededor de las 18:15 horas, el actor entró al camerino común, la vio en el piso y le pidió acompañarlo a su camerino, para que pudiera sentarse. La joven afirmó que, después de quedarse solos, ocurrió un contacto físico no consensuado.

En la denuncia, la modelo declaró: “Se acercó hacia mi cara y me da un beso en la boca”.

Tras presuntamente ser víctima de abuso, la joven declaró que abandonó la locación, pidió ayuda a su agencia y acudió ante las autoridades para presentar la denuncia y someterse a estudios médicos y psicológicos. También se informó que existen medidas cautelares a favor de la presunta víctima.

Vadhir Derbez responde a denuncia por violación en su contra

El hijo de Eugenio Derbez negó las acusaciones y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia: “Si estoy aquí dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió, se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que lo he estado pasando, quiero que todo esto se arregle y se clarifique”, declaró a De Primera Mano.

El cantante afirmó que nunca estuvo solo con la modelo y sostuvo que siempre permaneció acompañado de integrantes de su equipo de producción: “Hay suficientes testigos, es mi video, tengo gente pegada a mí 24/7 en todo momento”.

Su abogado Enrique González Casanova aseguró que cuentan con videos de la locación, registros del personal e incluso grabaciones de celulares privados; asimismo, que los hechos señalados por la denunciante “son inexistentes” y ubicó la supuesta inconsistencia en el horario mencionado dentro de la acusación.

Vadhir también habló sobre el impacto emocional del caso y dijo sentirse vulnerable ante la situación: “Todo el terror que te empiezan a meter, el hecho de que usen el sistema lega para amedrentar, es algo que veía en las películas (...) No entendía el nivel de terror. Se siente horrible, siento impotencia, pero estoy tranquilo con mis abogados”.

Vadhir Derbez afirma que lo están extorsionando. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Caso Vadhir Derbez: El modus operandi de extorsión, según su defensa

Enrique González Casanova aseguró no se enteraron de la denuncia por medios oficiales, sino por una extorsión: “Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez, por medio de diversos celulares e Instagram pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido abuso sexual en contra de una señorita que ni siquiera tenemos ubicado quién es (...) Le mandan extractos de lo que aparentemente es la carpeta de investigación”.

El abogado del intérprete se mostró sorprendido de que el programa de televisión tuviera la carpeta completa, ya que su equipo legal solo ha tenido acceso a extractos; además, mencionó que ya platicaron con otros dos empresarios que enfrentan la misma situación.

De acuerdo con el litigante, las personas involucradas le exigieron dinero a Vadhir a cambio de detener el proceso: “Le dicen que si no da 350 mil dólares le van a librar orden de aprehensión y lo van a detener”.

En algunos mensajes incluso le sugirieron a Vadhir pedir apoyo económico a su padre: “dile a tu papá, al fin ya sabemos que tiene dinero”.

El equipo legal sostuvo que detrás del caso existiría una red de delincuencia organizada integrada por personas de origen colombiano y mexicano: “Es un grupo que se dedica a la trata de personas, aparentemente se dedican a prestar servicios de modelos a diversas locaciones y ellas se dedican a extorsionar artistas, empresarios, etcétera”, declaró el abogado.

Además, informaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y preparan otra acción legal por extorsión en la Ciudad de México.

Las declaraciones sobre posibles riesgos relacionados con el dinero cobraron relevancia luego de que Alessandra Rosaldo comentó en Ventaneando que las versiones sobre la supuesta fortuna de Eugenio Derbez eran falsas y podían poner en riesgo a su familia. La declaración ocurrió semanas después de que José Eduardo Derbez fue víctima de una estafa relacionada con una supuesta inversión.

¿Hay una orden de aprehensión contra Vadhir? Esto sigue en el caso

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una supuesta orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, su defensa aseguró que hasta el momento no existe una notificación oficial emitida por un juez federal.

Los abogados señalaron que trabajan en la preparación de amparos preventivos con base en información extraoficial y reiteraron que continúan colaborando en el proceso legal.

Mientras tanto, la carpeta de investigación sigue abierta y las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes, incluyendo evaluaciones psicológicas y ginecológicas relacionadas con la denuncia presentada por la joven modelo.