Vadhir Derbez revela la razón de su soltería y los ‘miedos’ que enfrenta en terapia

Vadhir Derbez aseguró que en terapia descubrió que sentía un ‘miedo’ por estar solo, razón por la que la mayor parte de su vida tuvo pareja, aunque algunas de ellas terminaron en relaciones tóxicas.

“No lo reconocía antes como un miedo, pero por supuesto que lo es. Al final de cuentas cuando estás en una relación te vuelves muy dependiente de la persona y de la nada ahorita que estoy solo empiezo con esta ansiedad de querer llenar esos vacíos”, le dijo a su hermana Aislinn en el podcast La magia del caos.

Las pláticas con especialistas le han hecho darse cuenta al actor de que personalmente siente algunos vacíos, por lo que se acostumbró a su forma de amar. Actualmente se encuentra aprendiendo a estar solo.

Vadhir se confiesa sobre sus relaciones tóxicas

Uno de los mayores aprendizajes en el proceso fue aprender a quererse para después relacionarse con los demás, ya sea en cuanto al amor o la amistad.

“Es entender tus vacíos, las maneras en las que estás un poquito roto, aprender a sanarte primero si no vas a entrar a amar a otras personas o generar amistades desde un lugar de vacío”.

A todos nos han roto el corazón y el hijo de Eugenio Derbez no se ha salvado se sentir que le desgarran la vida cuando el amor termina. Para él se ha convertido en un reto cambiar la situación para dejar de verse como una víctima.

“De repente acaba la sesión y me pongo a llorar diciendo: ‘Qué horror lo roto y los lugares que no veía’’', contó. “Este sentimiento de levantarte en la mañana, abrir los ojos y voltear al otro lado de la cama y esperar a que la otra persona esté ahí y entender que ya no va a estar, sentir esa ansiedad que viene desde el estómago que dices: ‘no me quiero levantar de la cama’. Como que entras en depresión”, añadió.

Esa necesidad de sentirse amado es la que reconoce que lo llevó a ser tóxico. “Es donde este amor propio entra para entender que tú no puedes cambiar a la gente, que si esa persona no te está queriendo, por más que le muevas, no va a suceder. Porque lo único que yo compraba eran migajitas de amor”.