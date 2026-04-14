Modelo del video de Nodal denuncia que no le han pagado por salir en ‘Un vals’: ‘Se aprovecharon’

Dagna Mata, modelo del video de Nodal, aseguró que todavía no recibió ni un peso por su trabajo. (Foto: Cuartoscuro/captura @dagna.kills)

¿Nuevo problema legal y polémica para Christian Nodal? Modelo que apareció en el material audiovisual de ‘Un Vals’ aseguró que todavía no le pagan por su trabajo y denunció públicamente algunas irregularidades.

Dagna Mata, actriz mexicana, dijo que no fueron transparentes con el contrato proporcionado porque ella aparecería como un extra, pero al final terminó como la protagonista.

Además, la modelo del video de Nodal reveló la existencia de conversaciones con sus abogados, pero por el momento no puede revelar mayores detalles con el fin de no entorpecer el proceso legal.

Christian Nodal estrenó su nuevo sencillo 'Un Vals', donde aparece una modelo señalada por su parecido con Cazzu. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Modelo del video de Nodal denuncia irregularidades en su contrato y su pago

Dagna Mata dio una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, donde concedió sus primeras declaraciones respecto al pago adeudado la productora del video de Nodal, esposo de Ángela Aguilar, por su trabajo realizado en febrero de 2026.

“Hacemos cosas porque necesitamos laborar, pero al final las cosas no salieron bien, me iban a pagar en un plazo de 30 días y ya pasaron 90 (...) ya tengo abogados”, declaró.

Después de la plática posteada en la cuenta de Instagram del show, comenzó a recibir diferentes críticas y ofensas en sus redes sociales y, como consecuencia, se defendió al decir que ella no buscaba generar una polémica.

“Recibo mucho hate y demás, me gustaría tener las herramientas necesarias para lidiar con esto. Me siento abrumada, se me señala por solo hacer mi trabajo, en ningún momento quise hacer chisme, solo busco justicia y no atenerme a situaciones donde no puedo hablar y nada más aceptar condiciones injustas (...) No puedo hablar mucho porque estoy en situaciones legales, pero no quiero una injusticia más, no dejaré que se aprovechen”, precisó en un video posteado en su Instagram.

En la publicación reveló más detalles de cómo fue el contrato ofrecido para aparecer en el video de la nueva canción de Christian Nodal y los acusó por no cumplir con los lineamientos acordados:

“Se me ofreció como figuración, mi aspecto físico solo salía unos segundos y el pago no corresponde al de protagonista, no me avisaron nada de esto y finalmente así fue, no fueron transparentes, buscaron aprovecharse, yo solo iba a ser una chica bailando con otro, una extra”.

Mata señaló que recibió diferentes contratos por no decir nada del tema ni publicar en sus redes, pero no los aceptó.

Finalmente, aseguró que a pesar de “sentirse mal” no abandona sus redes, pues en ocasiones por ahí la contactan para castings y proyectos, por ello no “puede permitirse” darlas de baja.

Dagna Mata, modelo del video de Nodal, pide respeto para Cazzu

Los últimos días para Mata fueron conflictivos, pero a pesar de ello buscó la manera de no causarle problemas a Cazzu con su aparición en el video de ‘Un Vals’.

Agregó que recibe comentarios hirientes acerca de ser una “copia” de la famosa argentina, a pesar de dejar claro que no está de acuerdo con la comparación y la afectación hacia la artista.

“Un artista debe ser profesional, filtrar y saber este tipo de conflictos (...) No me gustaría que mis acciones o mi aspecto afectaran a Cazzu, cantante super talentosa y vive su propia lucha”, dijo para El Gordo y la Flaca.

“No fomento el odio hacia otras mujeres, ese es mi team, solamente queremos trabajar”, finalizó.