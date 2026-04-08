Nodal cuenta cómo es su relación con Ángela Aguilar: ‘Le hace todo el honor a su nombre’

Christian Nodal habló sobre su relación con Ángela Aguilar, con quien está a punto de cumplir dos años de matrimonio. El cantante de regional mexicano compartió algunos detalles de su vínculo amoroso y aseguró que su esposa “le hace todo el honor a su nombre”, en medio de una historia marcada por la polémica desde sus inicios.

La relación de Nodal y Ángela Aguilar ha sido objeto de constantes críticas, especialmente porque comenzó poco tiempo después de que se confirmó la ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

Desde entonces, la pareja enfrentó comentarios divididos en redes sociales, pero eso no ha impedido que el intérprete de ‘Aquí Abajo’ exprese públicamente su amor por la hija de Pepe Aguilar.

Christian Nodal aseguró que Ángela Aguilar le enseñó un amor desinteresado. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Nodal acerca de su relación con Ángela Aguilar?

Christian Nodal, casado con Ángela Aguilar desde mayo de 2024, ha reiterado en distintas ocasiones que está profundamente enamorado de la cantante, a quien conoce cuando coincidieron en el escenario durante el espectáculo Jaripeo sin fronteras.

Recientemente, durante una entrevista con Telemicro en República Dominicana, país donde ofreció un concierto el pasado 4 de abril, el sonorense habló abiertamente sobre su relación.

En la conversación, difundida en el Instagram oficial del medio, aseguró que ‘Angelita’ le enseñó el significado del amor verdadero, algo nunca antes experimentado por él:

“Ángela Aguilar le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel, ella me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me enseñó realmente cómo es el amor, ¿sabes?”.

Además, destacó que la intérprete de ‘La Llorona’ nunca le ha pedido nada a cambio por “entregarle todo”, declaraciones dadas en un adelanto de la entrevista completa, la cual se estrena el domingo 12 de abril.

En otra entrevista con Adela Micha, el cantante también dedicó varios halagos a la nieta de Flor Silvestre, recordando incluso cómo surgió su enamoramiento: “Desde muy chica es una muñequita, es super talentosa, me encantaba escucharla cantar (...) ella me enamoró por sangrona, me regañaba por no saludarla primero, por no pedirle por favor las cosas. Es igualita a la canción de ‘Dime como quieres’”.

Nodal confesó que desde su primer beso quedó profundamente enamorado, al grado de imaginar una vida completa a su lado.

Ángela Aguilar y Nodal están a punto de cumplir dos años de casados. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO) (Fotografía Cortesía)

Christian Nodal ‘entiende’ críticas en su contra

El artista también abordó las críticas que ha recibido en los últimos meses, tanto por su ruptura con Cazzu como por señalamientos relacionados con la presunta falta de pensión de Nodal a su hija Inti. Ante esto, comprende la mayor cantidad de noticias negativas sobre él.

“Es un negocio también ,comprendo que mencionar las cosas buenas y positivas la mayoría de las veces no da muchos números y es lo que se necesita en los medios”, explicó.

Finalmente, reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida desde que alcanzó la fama, señaló que siempre soñó con ser reconocido, pero no imaginó serlo por polémicas: “Siempre pedí vivir de la música, deseaba salir en televisión, en redes, pero nunca especifiqué ni cómo ni cuándo, ese fue el problema”.