Cronología de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ‘No sabía que me iba a enamorar el mismo mes’

Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en Roma el mismo mes de su ruptura con Cazzu, la mamá de su hija. (Foto: Cuartoscuro.com / Gemini).

La historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzó como una amistad profesional en 2018, pasó por años de distancia, relaciones intermedias y una boda espiritual en Roma rodeada de rumores.

Nodal se disculpó con Cazzu y dio detalles de su relación con Ángela Aguilar en una entrevista con Adela Micha estrenada este 13 de agosto, poco después de que la trapera argentina confesó que no considera justo el acuerdo de la pensión para su hija Inti.

“A mí hay algo que me pesa, de verdad. Y pido disculpas también a la madre de mi hija (…) Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses y demás (...) Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza, el dolor o el despecho, pero no fue por gusto. Yo no sabía que iba a enamorar el mismo mes que me separé“.

Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en Roma. (Cuartoscuro)

Las declaraciones del intérprete de ‘Botella tras botella’ mostraron una nueva línea del tiempo que incluyen conversaciones con Ángela en la época que comenzó con Belinda y una boda el mismo mes de su ruptura con Cazzu.

La pareja planea una boda religiosa en 2027: “Me enamoró cómo ella ve la vida, me enamoró su independencia también. Ella es muy libre y no necesita nada de mí, no le hace falta nada de mí (...) En verdad no dudo que es puro amor, puro amor. Ángela es puro amor".

¿Cómo fue la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La historia de Christian Nodal con la cantante de ‘Qué agonía’ se vio atravesada por sus relaciones con Belinda y Cazzu, aunque él aclara que no hubo infidelidad:

2018 : Ángela y Nodal se conocen en Jaripeo Sin Fronteras .

: Ángela y Nodal se conocen en . 2020: Tienen una “conexión” durante la grabación de ‘Dime Cómo Quieres’ y durante la pandemia hablan constantemente por videollamada en una “relación que no funcionó”.

Tienen una “conexión” durante la grabación de ‘Dime Cómo Quieres’ y durante la pandemia hablan constantemente por videollamada en una “relación que no funcionó”. Agosto de 2020 : Nodal confirma una relación con Belinda.

: Nodal confirma una relación con Belinda. Mayo de 2021 : Nodal y Belinda se comprometen.

: Nodal y Belinda se comprometen. 13 de febrero de 2022 : Belinda y Nodal anuncian su ruptura.

: Belinda y Nodal anuncian su ruptura. Mayo de 2022 : Nodal canta con Cazzu en el Palenque de la Feria de San Isidro en Metepec.

: Nodal canta con Cazzu en el Palenque de la Feria de San Isidro en Metepec. Junio de 2022 : Nodal y Cazzu fueron vistos de la mano en Guatemala.

: Nodal y Cazzu fueron vistos de la mano en Guatemala. Agosto de 2022 : Cazzu confirma romance con Christian Nodal en la alfombra roja de los Premios Gardel.

: Cazzu confirma romance con Christian Nodal en la alfombra roja de los Premios Gardel. 14 de septiembre de 2023 : Nace Inti Nodal.

: Nace Inti Nodal. 8 mayo 2024: Ruptura definitiva con Cazzu. “Nosotros ya hemos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí“, apunta Nodal.

Ruptura definitiva con Cazzu. “Nosotros ya hemos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí“, apunta Nodal. 13 de mayo de 2024: Nodal y Ángela vuelven a verse, él viaja a verla a un concierto en Guadalajara.

Nodal y Ángela vuelven a verse, él viaja a verla a un concierto en Guadalajara. 14 de mayo de 2024 : Christian y la hija de Pepe Aguilar tienen su primer beso.

: Christian y la hija de Pepe Aguilar tienen su primer beso. 20 de mayo de 2024: Nodal afirma que le avisó a Cazzu: “Voy a empezar a salir con alguien, es figura pública”.

Nodal afirma que le avisó a Cazzu: “Voy a empezar a salir con alguien, es figura pública”. 25 de mayo de 2024: La argentina ya sabía que se trataba de Ángela, según él.

La argentina ya sabía que se trataba de Ángela, según él. 29 de mayo de 2024: Boda espiritual en Roma.

Boda espiritual en Roma. 10 junio 2024: Ángela confirma su relación con Nodal a la revista Hola después de que les informan que tienen alrededor de 500 fotos de su boda.

Ángela confirma su relación con Nodal a la revista después de que les informan que tienen alrededor de 500 fotos de su boda. 24 de julio de 2024 : Boda civil de Ángela y Nodal en la Hacienda San Gabriel de las Palmas.

: Boda civil de Ángela y Nodal en la Hacienda San Gabriel de las Palmas. Octubre de 2024: Ángela Aguilar afirma en una entrevista que “A nadie le rompieron el corazón (...) Todos los involucrados estaban de acuerdo (con la relación), todos sabían qué estaba pasando “.

“. Octubre de 2024: Cazzu desmiente a Ángela y dice que se enteró como todos: "No sería capaz de aceptar un plan tan retorcido como el planteado“.

Christian Nodal y Cazzu en la alfombra roja de la Persona del Año en los Latin Grammy (Foto: EFE) (CAROLINE BREHMAN/EFE)

2018: Christian Nodal y Ángela Aguilar se conocen

Nodal se ‘flechó’ de Ángela en 2018, cuando él tenía 18 años y ella apenas 13. Se conocieron durante la gira Jaripeo Sin Fronteras.

“Previo a la pandemia siempre la vi como súper bella, talentosa, mucho respeto, y era mutuo. No existía un coqueteo, no existía algo así“, explicó el músico a Adela Micha.

2020: ‘Dime cómo quieres’ y el flechazo

“Todo pasó en la pandemia cuando le mandé la canción a mi suegro para que la aprobara, la de ‘Dime cómo quieres’. Ahí fue donde surgió el romance con ella“, agregó el músico que en ese momento tenía 21 años y Ángela 16. “En pandemia tuvimos algo muy bonito, algo hermoso, conectamos, estábamos hablando por videollamada todo el rato”.

Sin embargo, el cantante menciona que no pudieron hacer que funcionara “por miedos, por enamorado... por perro”: “Esa relación no funcionó, a mí me daba mucho miedo, era la primera vez que me estaba vinculando con alguien pública, ella era una niña”.

A su parecer, tuvieron posibilidades en ese momento: “Yo estoy seguro que ella me hubiera esperado, que hubiéramos encontrado el modo. Yo no pude esperar más. Terminamos esa relación, no volvimos a hablar nunca más en todo el tramo hasta el 14 de mayo del 2024”.

Belinda estuvo comprometida con Nodal. (Foto: Cuartoscuro / Michael Balam Chan) (Michael Balam Chan)

2020-2022: La relación de Christian Nodal con Belinda

Nodal afirma que Belinda fue la “primera persona pública” con la que se relacionó. A raíz de esa relación, todas sus relaciones posteriores se volvieron “mega hiper públicas”.

La intérprete de ‘Sapito’ conoció a Christian en el reality La Voz e iniciaron una relación en agosto de 2020.

En mayo de 2021, Nodal anunció en Instagram que se iban a casar: “Damas y caballeros, Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”.

Sin embargo, en febrero de 2022 anunciaron su ruptura. Según explicó él a Adela Micha, la relación con Belinda tuvo gran exposición, con fotos y videos que “lastimaron mucho la relación” debido a “comentarios muy feos, cosas negativas y comparaciones constantemente”.

La cantante y compositora argentina Cazzu presentó su libro titulado 'Perreo, Una Revolución'.(Foto: Cuartoscuro.com). (Cuartoscuro)

2022-2024 El romance con Cazzu tres meses después de la ruptura con Belinda

Nodal, quien no se considera como “mujeriego” sino como “enamoradizo”, tuvo otro fechazo con Cazzu en 2022, tres meses después de que terminó con Belinda, cuando la argentina fue a un palenque y él la invitó al escenario para cantar ‘Si te falta alguien’.

Con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo una hija, Inti. La relación duró casi dos años, con seis rupturas previas a la definitiva.

“En todo lo que duró mi relación con Cazzu, Ángela no existía en mi radar… nunca un mensaje, nunca nos hablamos”.

En los últimos meses, ambos vivían como “rumis” y “buenos amigos”, pero sin chispa ni pasión. El 8 de mayo de 2024 fue la ruptura final.

La boda en Roma: del rumor a la confirmación

Durante meses circularon pruebas: un anillo, la publicación de un estilista especializado en novias y un maquillista de bodas refiriéndose a la cantante como “señora Ángela Aguilar”.

Finalmente, Nodal confirmó que el 29 de mayo de 2024 se casaron en una ceremonia espiritual en Roma, apenas 15 días después de empezar a salir y 21 días tras terminar con Cazzu.

“Terminando un evento en Ensenada le dije: ‘Vámonos de aquí, quiero caminar contigo de la mano sin que nos tomen fotos’. En el avión decidí que me casaría con ella… fue espontáneo, nada planeado”, mencionó a Adela.

Los anillos los consiguió a último momento gracias a un amigo joyero. No hubo boda legal porque la tramitación no era posible en ese momento.

¿Por qué terminaron Cazzu y Nodal?

Según la entrevista con Adela, Nodal terminó su relación con Cazzu por una combinación de factores, principalmente la pérdida de la “chispa” y la pasión, y las dificultades inherentes a su estilo de vida y la presión mediática.

“Se acabó la química. Éramos como roomies, éramos amigos muy, muy buenos amigos, pero ya no, no éramos pareja. Ya no existía esa chispa, ya no existía esa pasión. Ya de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”, expresó.

En octubre de 2024, Cazzu lanzó un podcast donde habló de su versión de la ruptura y aseguró que sí se sintió lastimada y se enteró por la prensa de la relación de su ex. Esto contrastó con declaraciones previas de Ángela, quien afirmó: “Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón”.

“Todo el odio ha caído sobre Ángela. Ella no es un ser odiable. Hay campañas pagadas en su contra”, aseguró Nodal.

El cantante insiste en que fue transparente con su expareja y que el inicio con Ángela ocurrió después de la ruptura. Actualmente, la comunicación con Cazzu es únicamente a través de abogados por temas de su hija.