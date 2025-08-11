‘No te contaron mal’: Cazzu revela que Christian Nodal no le da suficiente dinero para los gastos de su hija

Cazzu reveló que Nodal le paga muy poco como manutención de su hija Inti. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Christian Nodal y Cazzu tienen una hija que nació en 2023, cuando todavía eran pareja, pero tras su separación, la artista argentina aseguró que el esposo de Ángela Aguilar no le da dinero suficiente como pago de manutención.

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, se quedó con la custodia de la menor de edad desde mayo de 2024, cuando anunciaron la ruptura de su relación amorosa.

Por ello es que el intérprete de ‘No te contaron mal’ debe de dar cierta cantidad de dinero para los gastos de su hija llamada Inti, pero la expareja de Nodal considera una cifra ‘injusta’.

Christian Nodal es el papá de Inti, la hija que tuvo con Cazzu en 2023. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

“Si y no, no tenemos un acuerdo que considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está”, contó Cazzu en una entrevista con diferentes medios, compartida en el programa Ventaneando de este lunes.

La intérprete de ‘Con Otra’ descartó el inicio de un proceso legal en contra de Nodal para el aumento de la pensión porque tiene el dinero suficiente para mantenerse a ella y a su hija.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo el potencial de trabajar y tener dinero, así que elijo las batallas que voy a pelear y una legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que no tengo la energía”.

La expareja de Christian Nodal se negó a contestar más preguntas acerca del intérprete de la canción ‘Dime como quieres’, únicamente reveló que tiene una relación cordial con la familia del cantante de regional mexicana.

“Esas preguntas deben ser para él, solo puedo decir que lo que ustedes ven es la realidad (...) con su familia me llevo superbién, cruzamos mensajes y todavía nos hablamos”.

Cazzu aseguró que mantiene una relación con la familia de Christian Nodal. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cazzu sufrió discriminación cuando intentó rentar una casa? Esto dijo la cantante

La cantante Cazzu aseguró que en una ocasión sufrió discriminación por su aspecto físico al momento de buscar una nueva casa porque el alquiler de la anterior aumentó sin un motivo aparente:

“Quizá por cuestiones de plata, por cuestiones de que yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme”, contó para el pódcast de Héctor Elí a principios de agosto de 2025.

Julieta Cazzuchelli agregó más a sus declaraciones en su llegada a México este 11 de agosto, donde aseguró que no está molesta por la decisión de su ‘casera’, pero no va a cambiar su forma de ser.

“Nos llega a pasar eso, se habla de un poco de mi apariencia y así, pero me siento muy feliz con cómo me veo, muestro lo que quiero mostrar, uso la ropa que más me gusta, me encanta todo lo que hago, soy orgullosa porque estoy segura de quien soy, y realmente no me preocupa para nada el prejuicio”.