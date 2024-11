¿Cómo es la relación entre Cazzu y Nodal tras separación? Así es su convivencia tras boda con Ángela

“El alcohol no ayuda, pa’ olvidarme de ella”... ni ayudará porque Christian Nodal está vinculado con su expareja Cazzu por la bebé que comparten, llamada Inti, así que deben mantener una relación por la menor de edad a pesar de su matrimonio con Ángela Aguilar.

La famosa argentina no solo dio declaraciones relacionadas con la forma en la cual se enteró del romance del cantante de regional mexicano con la hija de Pepe Aguilar, también dio detalles de su relación con el intérprete de ‘Dime como quieres’.

“Yo me mudaba, hacía mi trabajo y maternaba, cuidaba a una bebé de ocho meses, me refugié en mi círculo (...) para mí es un tema tan privado, tan doloroso, me hubiera gustado nunca decir nada, pero se pone en duda mi persona”, inició Cazzu en una charla para el canal de YouTube Luzu TV.

Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar tienen versiones diferentes sobre la ruptura amorosa. (Foto: Instagram @cazzu/@nodal/angela_aguilar)

“Ya se hizo, di vuelta a la página, jamás estorbé a nadie, respeté y no solo públicamente, en privado también, mi casa ha sido un sitio de mucho respeto y donde se le recibió (a Christian Nodal) cordialmente, las dos veces que lo vi, la comunicación es colmada de respeto y quisiera que se retribuyera porque yo no le hice nada a nadie”, destacó la amiga de Nicki Nicole.

“Tengo una hija con él, siempre va a ser su papá (Christian Nodal), pero un ejemplo para Inti es que si las cosas superan un límite también los debemos poner cuando te obligan a hacerlo o siente la necesidad”, continuó Julieta Cazzuchelli.

Ángela Aguilar había compartido que todas las personas involucradas en la polémica sabían de su relación con Nodal; sin embargo, Cazzu negó esta versión. (Foto: Especial El Financiero/ Cuartoscuro)

Cazzu habla de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El pasado julio, el intérprete de ‘Botella tras botella’ se casó con Ángela Aguilar en una ceremonia íntima donde se escuchó música de Flor Silvestre.

Ahora, tras desmentir a la hija de Pepe Aguilar, Cazzu habla del matrimonio de su expareja con la cantante de una de las versiones de ‘La llorona’.

“La historia se convirtió en una mucho peor, yo quisiera estar en paz, así como yo los dejé en paz, me gustaría que me quitaran de en medio, el cometido de ellos era un amor para vivir, ya lo cumplieron, hay un casamiento, hubo todo lo necesario para tener y vivir el amor, yo en esa ecuación no tengo ningún espacio, me gustaría que ya no hablara”, mencionó la cantautora en la misma plática citada anteriormente.

Cazzu pidió parar el tema con Christian Nodal por su hija Inti. (Foto: Instagram @cazzu)

Cazzu pide a Ángel Aguilar no hablar de ella

A manera de intentar olvidarse del tema de una vez, la famosa argentina pidió a Ángela Aguilar no hablar de ella y menos de sus sentimientos.

“Habló de mis sentimientos cuando no sabe cómo la pasé, yo sufrí mucho, se rompió más que un corazón, fue un proceso difícil (...) la única que puede hablar de eso, soy yo, quizás mis amigas quienes vivieron esto conmigo, este es mi límite”, finalizó Cazzu.