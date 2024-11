¿Qué le pasó a Christian Nodal? Cantante revela los verdaderos motivos de su hospitalización

A un mes de su hospitalización, Christian Nodal, el cantante de música regional mexicana, explicó cuáles fueron las complicaciones de salud que presentó y que lo llevaron a cancelar tres conciertos en México y Estados Unidos.

El intérprete de “Dime como quieres” aclaró por qué tuvo que permanecer en el hospital y en reposo absoluto luego de haber sido dado de alta, en la reciente transmisión en vivo que realizó, en la cual también abordó las declaraciones que hizo Cazzu, la rapera argentina.

¿Por qué Christian Nodal tuvo que ser hospitalizado?

El ‘Forajido’ no solo abordó la polémica de su relación con Ángela Aguilar y la versión que brindó Cazzu sobre su ruptura, ya que también se hizo un espacio para hablar de todos los rumores que se han creado sobre él.

“Se han inventado tantas cosas: que podría estar preso, sin disquera, sin sacar música, sin poder hacer shows, en Alcohólicos Anónimos”, comentó Nodal en el video.

Esto debido a que en días pasados el canal de YouTube, Kadri Paparazzi, aseguró que el intérprete de ‘Adiós Amor’ supuestamente había sufrido una congestión alcohólica en una reunión en donde habrían estado presentes miembros de la “Dinastía Aguilar”.

Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia le pasado 1 de octubre y al salir tuvo que permanecer en reposo absoluto. (Foto: instagram @nodal)

Tras ello, indicaron que Christian Nodal presuntamente había sido enviado a un programa de Alcohólicos Anónimos, lo que negó el cantante de “Botella tras botella”, pues tal como reiteró que únicamente tuvo una fuerte infección estomacal, tal como lo anunció su equipo.

“Fue una bacteria que me había entrado al estómago y demás”, dijo Nodal sobre su hospitalización e indicó que además de las complicaciones de salud, le afectó el “cansancio acumulado”.

Pues el yerno de Pepe Aguilar se encuentra haciendo diferentes conciertos por su gira Pa’l Cora 2024, la cual comenzó desde mayo de este año y continuará hasta el próximo año.

Luego de un descanso de 15 días, Christian Nodal retomó sus compromisos con un concierto en las Fiestas de Octubre. (Foto: Especial El Financiero) (Nación321/Instagram)

“También era mucho cansancio acumulado. Han sido muchos shows, me la he pasado muy chingón, pero ha estado bien complicado”, comentó Nodal sobre sus complicaciones de salud.

A pesar de esta situación, Christian Nodal solo mantuvo reposo durante dos semanas, ya que retomó todos sus compromisos el pasado 14 de octubre con un concierto en las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, Jalisco.

Con “Pal’ Cora Tour” el intérprete de “Ya no somos ni seremos” arribará a la capital, en donde dará un concierto en la Plaza de Toros “La México” el próximo 14 de marzo, a un año de haberse presentado en el Auditorio Nacional.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre las declaraciones de Cazzu? Defendió a Ángela Aguilar

Christian Nodal abordó gran parte de las polémicas que han rodeado su relación, a causa de una reciente entrevista que brindó Cazzu, la rapera argentina y su expareja, quien aseguró no haber estado enterada de que el cantante tenía una relación con Ángela Aguilar meses atrás.

“Cuando me dejaron fue por un motivo distinto, pregunté si había alguien más, me contestó que no, yo me enteré en redes”, comentó la intérprete de “Mucha Data” en entrevista con el canal de YouTube llamado Luzu TV, quien también aseguró que esta situación había sido muy dolorosa y complicada para ella.

Con estas declaraciones Cazzu desmintió la versión de Ángela Aguilar, quien aseguró que todas las personas involucradas en la polémica estaban enteradas y no tenían ningún problema: “A nadie le rompieron el corazón”, aseguró la artista mexicana en una conversación con ABC News.

Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar brindaron diferentes versiones sobre la ruptura amorosa de los cantantes. (Foto: Instagram @cazzu/@nodal/angela_aguilar)

Por este motivo, luego de que la rapera argentina dio la entrevista, Nodal realizó una transmisión en vivo, en donde aseguró que Cazzu estaba enterada de toda la situación, negó haberle sido infiel y defendió a su esposa, Ángela.

“Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela Aguilar, mi conciencia está limpia”, dijo Christian Nodal y agregó: “mi esposa no fue mi amante y no se metió en ningún romance”.