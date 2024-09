¿Quería otro yerno? Pepe Aguilar prefiere a Carin León que a Christian Nodal

‘Ah, caray’ Pepe Aguilar aseguró que prefiere a Carin León que a Christian Nodal, quien recientemente tuvo una lujosa boda con Ángela Aguilar, pero’ ¿cuáles son los motivos del gusto por el intérprete de ‘Primera cita’ por encima de su actual yerno?

El cantante de regional mexicano contó, en el pasado, tener una buena relación con el esposo de su hija, pero al parecer no es suficiente para sobrepasar la estima hacia otros famosos.

Pepe Aguilar habló de Nodal y su relación con Ángela. (Foto: Especial El Financiero)

En una entrevista reciente, el hijo de Flor Silvestre fue cuestionado sobre su preferencia por dos íconos de la música mexicana: Carin León y el integrante más reciente de su familia, esta fue su respuesta.

‘Carin León, por mucho, y mira, me cae bien Christian Nodal, se lo he dicho 20 veces, me encanta su trabajo, pero trae otro rollo, es una generación más grande, tiene las mismas influencias que yo, nos gustan las mismas canciones y grupos, lo conozco más, a Nodal lo conozco por mi hija y porque lo contraté una vez, cuando me lo llevé de gira”, respondió Pepe Aguilar para el programa La Mega.

Contó, brevemente, que la reacción del intérprete de ‘Dime como quieres’ es preguntarle acerca de la forma en agradarle más.

“Él me responde ‘ay Pepe como le hago para que me quieras más a mí’, o sea, es muy diferente”, concluyó el líder de la dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar consideró su música como perdurable y efímera al mismo tiempo (Foto: EFE)

¿Qué dijo Nodal de su relación con Pepe?

Nodal, ahora yerno del autor de ‘Por una mujer bonita’, aseguró sentirse respaldado por el artista y agradeció la bienvenida a su familia.

“Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé. Conmigo ha sido superbueno (...) Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente. Estoy con una de las personas más bellas en su vida, uno de sus amores más grandes”, mencionó en una entrevista para el canal de YouTube Molusco TV, compartida el 23 de agosto.

“Ha sido un proceso muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre. Amo estar en una familia en la que se respiran tantas cosas tan chingonas como el amor, la cultura y las experiencias. Pepe es un gran tipo”, agregó.

Christian Nodal agradeció a Pepe el recibimiento en su familia. (Foto: Facebook @christiannodaloficialmx).

Pepe Aguilar hizo llorar a Ángela, esto fue lo que pasó

La formación musical de Ángela Aguilar inició desde su niñez por el talento que su padre vio en ella, pero en una ocasión la hizo llorar por la presión y la exigencia.

“Hubo cosas no tan bonitas, mi hija empezó a cantar y le exigía como una artista de treinta años, pero ella se ponía a llorar, me sentí el tipo más ruin, ellos son un reflejo claro, cada persona es diferente, me gustaba que me hablaran así, eran muy exigentes conmigo, todo era distinto, ahora se molestan y ofenden por todo”, declaró el cantante de regional mexicano en la misma entrevista citada anteriormente.

Añadió ser un padre conservador, pero agradeció nacer en la familia donde le tocó.

Pepe Aguilar compartió los primeros detalles oficiales de la boda de su hija. (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial).

‘Hay música desechable y perdurable, yo hago de las dos’: Pepe Aguilar calificó su música

En el mismo encuentro con la prensa colombiana, el autor de ‘Prometiste’, tachó su música como desechable, pero otros temas serían perdurables.

“La música buena se queda, los sentimientos no caducan, escuché una canción de un disco de 1991, como Pink Floyd con Roger Waters y su álbum The Wall, hay otras, entre ellas las rancheras, me puse a llorar con otros temas, Vivaldi con las cuatro estaciones, hay música desechable y música perdurable, yo hago de las dos”, consideró.