Majo Aguilar no fue invitada a la boda de su prima Ángela con Christian Nodal: ‘Yo ni sabía’

Majo Aguilar no fue invitada a la boda de su prima, Ángela y Christian Nodal. (Foto: Instagram @majo__aguilar /@Nodal).

La boda de Ángela y Christian Nodal sigue dando de qué hablar y es que, a una semana de haber contraído matrimonio en Morelos, se reveló que entre los no invitados a la íntima ceremonia también se encontró Majo Aguilar, prima de la novia y heredera de la dinastía familiar.

De acuerdo con la información que han revelado los familiares de la novia, Majo no fue la única que quedó excluida de la boda; pues Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, expresó que tampoco fue requerido en el evento del pasado 26 de julio a través de sus redes sociales, donde comentó una fotografía con las siglas ‘gpi’, que significan ‘gracias por invitar’.

Majo Aguilar no fue invitada a la boda de su prima, Ángela

Si bien, la cantante Majo Aguilar suele evitar declaraciones controversiales y más si se trata de su relación con Ángela, primas por parte de sus familias paternas, en esta ocasión, la intérprete de ‘Un puño de Tierra’ decidió aclarar que ella no estuvo en el evento celebrado en Morelos.

Marc Anthony estuvo en los invitados a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

“No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar, la verdad”, reveló Majo en entrevista con el programa Despierta América.

En la entrevista, Majo aseguró que pese a no haber compartido ese momento tan especial con la pareja, les desea “que les vaya lindo”, aseguró la exponente del regional mexicano.

¿Majo y Gil Cerezo se van a casar?

Las herederas de la Dinastía Aguilar viven sus romances a su manera y Majo aprovechó el micrófono del programa de televisión para compartir un poco de los planes que tiene con su novio Gil Cerezo, vocalista de la banda de rock mexicano, Kinky.

“No tengo prisa, estamos muy contentos, muy tranquilos, hemos construido una relación y no hay ninguna prisa, no estamos corriendo”, aseguró la intérprete de ‘No voy a llorar’.

Majo Aguilar y Gil Cerezo no tienen planes de boda próximamente. (Foto: Instagram @majo__aguilar).

Sobre esta historia de amor, Majo se ha mostrado muy abierta a demostrar su cariño en público y sus redes sociales se han convertido en el álbum de amor perfecto para compartir los pormenores de su relación con Gil; así como para dar avances de su música, tal es el caso de su próxima producción titulada ‘Mariachi Tumbado’.

¿Cómo es la relación de Majo y Ángela Aguilar?

Majo Aguilar es hija de Susana Carillo y Antonio Aguilar Jr., hijo mayor de Antonio Aguilar y Flor Silvestre; es decir, Majo también es nieta de los cantantes de música ranchera de la época de oro del cine nacional. Además, de dedicarse a la música desde muy temprana edad.

Ángela es hija de Pepe Aguilar, hijo menor de Antonio y Flor Silvestre; si bien, Ángela y Majo no suelen aparecer juntas en público, se ha rumorado que su relación no está en los mejores términos. Incluso, se dice que existe cierta rivalidad entre ellas por dedicarse a cantar el mismo género y ser herederas de la Dinastía Aguilar.

Majo y Ángela son primas, ambas herederas de las voces Aguilar. (Foto: Instagram @majo__aguilar).

Al respecto, las declaraciones de ambas se han mantenido en terreno de cortesía, tampoco han dejado ver una cercanía en su trato o colaboraciones musicales.

Cabe mencionar que Ángela y Majo se llevan 10 años, pues la hija de Antonio cumplió 30; mientras que, su prima recién casada cumplió 20 años.