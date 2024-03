Majo Aguilar, cantante mexicana, busca heredar uno de los caballos de Elena Larrea: ‘Lo prometí'

La inesperada muerte de Elena Larrea, activista a favor de los animales y modelo, conmovió a famosos y amantes de los animales, donde algunos ya buscan la manera de continuar con Cuacolandia.

Una de ellas fue la cantante, Majo Águilar, quien antes de la muerte de Elena, amadrinó a uno de los caballos.

Majo Águilar amadrinó un caballo de Elena

La compositora también anunció que se hará cargo de todos los gastos económicos y cuidado del caballó que amadrinó, además, busca incluirlo en su testamento, para en caso de su muerte, el caballo mantenga los cuidados necesarios.

“Yo prometí que el cabello que yo amadrine, va a ser amadrinado por mí hasta que muera él. De hecho, no sé si eso se pueda hacer, en el testamento poner que si yo muero antes, que espero que no, toco madera, el caballito este mantenido”, compartió la cantante en un encuentro con los medios.

Majo destacó que aunque no la conoció físicamente, el amor por los caballos las unió.

“Yo no la conocí personalmente, pero amadriné y lo voy a seguir haciendo a un caballo que se llama Novak; de repente me escribía para ver que onda con los depósitos, la verdad me pegó muy fuerte, como si la hubiera conocido”, destacó Majo.

Elena Larrea falleció después de una trombosis. (Foto: instagram elenaypunto)

¿Qué pasará con Cuacolondia, tras la muerte de Elena?

Tras la muerte de Elena Larrea, Sergio Salomón Céspedes, informó que la Secretaría de Medio Ambiente se haría cargo del santuario, hasta que los familiares de Larrea acordaran su situación.

Su hermana anunció que la familia de la activista se hará responsable de Cuacolondia, con la misma dirección de Elena.

“Quiero hablarles con mucho cariño porque sé que ustedes están detrás de lo que está sucediendo en Cuacolandia. Quiero decirles que toda mi familia y yo, de la mano de muchas otras personas en la cuales Elena confiaba plenamente, hemos formado un consejo y hemos tomado la decisión de seguir con Cuacolandia con la misma organización que tenía Elena”, explica.

Por su parte, a través de redes sociales de Cuacolandia la fundación informó que recibirán donativos únicamente a través de sus cuentas oficiales.

La organización anunció que aceptarán donativos únicamente a través de sus redes oficiales. (Foto: instagram cuacolandia)

Algunos usuarios han cuestionado la decisión de Beatriz, pues Elena no mantenía una buena relación con su familia.

La fundadora de Cuacolondia conseguía solventar sus gastos a través de su cuenta de Once fans, lo que provocó un problema con su familia.

“Mi familia me desheredó. Básicamente, me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosas’. Mi mamá me bloqueó por ‘falta de autoestima y dignidad’. Perdí contacto con mi familia, pero tampoco es que me ayudaran antes de abrir el OnlyFans”, compartió Larrea en una entrevista con La Vanguardia.