Emiliano Aguilar habló sobre la relación de Ángela Aguilar y Nodal: ‘Deseo que mi hermana esté bien’

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal es en la actualidad la más mediática y polémica desde su confirmación el pasado 10 de junio, y donde se le ha involucrado a personas cercanas a la pareja, como la dinastía Aguilar.

Además de Pepe Aguilar, el hermano mayor de Ángela, Emiliano Aguilar, también recibe algunos mensajes relacionados con el noviazgo de su hermana, a pesar de que actualmente se encuentra distanciado de su papá y la familia en general.

Emiliano, hijo de Pepe Aguilar y también se dedica a la música, pero no regional mexicana. (Foto: Cuartoscuro/Instagram @ angela_aguilar_)

¿Qué dijo Emiliano Aguilar de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Hace poco, Emiliano Aguilar fue abordado para preguntarle su opinión respecto a que Ángela y Nodal estén juntos pese a las críticas que usuarios en redes sociales lanzan en su contra, mismas en la que hasta él ‘salió embarrado’.

Emiliano habla de su hermana, Ángela Aguilar

El joven, que actualmente se dedica a hacer música rap (a diferencia de su familia), ofreció una breve entrevista a El Gordo y la Flaca en la que le deseaba lo mejor a su hermana, con la que tiene poco trato gracias al distanciamiento entre él y su familia.

“A mi hermana le deseo lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes cuando yo, la neta, no tengo que ver con esto. Pero sí le deseo lo mejor y le deseo que esté bien”, dijo Emiliano Aguilar, de 32 años.

Ángela Aguilar y Christian Nodal iniciaron una relación hace poco tiempo y lo dieron a conocer en redes sociales. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro / Vecteezy)

¿Cuál es la relación de Emiliano Aguilar con Christian Nodal?

Durante la misma entrevista Emiliano, quien tiene una foto con Rosa Isela, hija del ‘Chapo’, habló sobre Christian Nodal, a quien dijo no conocer porque nunca se ha dado algún acercamiento entre ellos.

“Con Nodal yo nunca he hablado. Nunca he tenido ni una palabra con (él)”, aseguró. No obstante, sí lo conoce gracias a la gira Jaripeo sin Fronteras en la que el intérprete de ‘Un cumbión dolido’ acompañó a Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Ángela, a dar algunos conciertos.

“Es más, yo la primera vez que conocí a Christian Nodal fue hace mucho, fue cuando empezaba a abrir los shows para mi papá. Pero desde ese entonces yo nunca he hablado con él”, agregó Emiliano.