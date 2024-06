¿Qué fue de Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar que estuvo en libertad condicional?

Emiliano, hijo de Pepe Aguilar y también se dedica a la música, pero no al género regional mexicano. (Foto: Cuartoscuro/Instagram @ emiliano_aguilar.t)

Ángela Aguilar, nueva pareja de Christian Nodal, es la menor de cuatro hermanos: Leonardo, que se dedica a la música, Aneliz quien prefirió mantenerse alejada del mundo de los conciertos, y Emiliano, el más polémico de todos, estuvo en libertad condicional por un delito en Estados Unidos.

No todos los integrantes de la Dinastía Aguilar siguieron los pasos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, abuelos de Ángela, en cuanto al regional mexicano se refiere, sino que también optaron por otros géneros como Emiliano.

¿A qué se dedica Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela?

Emiliano Aguilar cumplió su condena en Estados Unidos por tráfico de personas y más tarde se integró a las giras de ‘Jaripeos sin fronteras’.

Pero él decidió probar suerte en la música y se convirtió en cantante en 2023, pero no de regional mexicano, sino de rap.

El sencillo con el que debutó fue Volando. A un año del inicio de la carrera artística del primogénito de Pepe se integró al sello discográfico de música urbana llamado Alzada.

Emiliano Aguilar fue acusado de tráfico de personas en 2017 (Foto: Instagram @emiliano_aguilar.t)

Debido a su participación en la gira de los Aguilar, se creía que Emiliano era cercano a la familia, pero en una entrevista reciente del intérprete de ‘Directo al corazón’ confirmó que estaban distanciados.

“Tiene 32 años. Desgraciadamente, en este momento, no hay relación porque él no quiere”, dijo en una plática con el presentador Don Francisco que se publicó en su canal oficial de YouTube.

Emiliano Aguilar se convirtió en papá

Emiliano tuvo una hija en octubre de 2022. Sería la primera nieta de Pepe Aguilar, pero el cantante aún no la conoce, así lo reveló en un encuentro con los medios compartido por Ventaneando en 2023.

“No ha empezado mi etapa como abuelo porque no conozco a mi nieta (...) no he visto a la chavita, solo tengo fotos de ella”, declaró ante las cámaras de televisión.

Emiliano Aguilar se convirtió en padre en 2022 (Foto: Instagram @emiliano-aguilar.t) (Ricardo Díaz)

¿Quién es Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar?

Emiliano es hermano mayor de Ángela Aguilar. Nació cuando el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ estaba casado con Carmen Treviño, su primera esposa.

El mayor de los hijos de Pepe protagonizó dos polémicas, la primera de ellas en 2017, cuando fue detenido en Estados Unidos, el joven se declaró culpable del delito de tráfico de personas, estuvo en libertad condicional durante poco más de tres años.

Lo arrestaron cuando trató de ingresar ilegalmente a cuatro personas de origen asiático en la cajuela de un auto en la frontera de México con California.

Además de pagar una multa de 15 mil dólares (al tipo de cambio de hoy serían aproximadamente 287 mil pesos) fue ingresado a un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones por 6 meses. En 2021, cumplió su condena.

Pepe Aguilar habló al respecto en una entrevista que concedió a Jorge Ramos en 2022, en la que aseguró no usar influencias en el caso y así poner en libertad a su hijo.

“Si se encontró inocente, porque lo encontraron inocente por las circunstancias que están dentro del caso y es público (...) Soy un hombre que respeta las leyes y si mis hijos la rompen, pues ellos son mayores de edad (...) No, por el amor de Dios, no. Aquí es una situación en donde cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma”, declaró el cantante.

El hijo mayor de Pepe Aguilar ya se había visto envuelto en un escándalo en 2017 relacionado con el tráfico de personas. (Instagram: @emiliano.aguilar.t) (Instagram: @emiliano.taguilar)

La segunda polémica surgió cuando se difundió una foto de Emiliano con Rosa Isela, hija del Chapo Guzmán.

La imagen fue compartida en Instagram por la periodista Nelssie Carrillo. Desde ese momento iniciaron las dudas sobre cuál es el tipo de relación que el mayor de los hijos del intérprete de ‘Prometiste’ tiene con la primogénita del narcotraficante.