‘Voy a ser tía’: ¿Cómo era la relación entre Ángela Aguilar y Cazzu, expareja de Nodal?

¿Botella tras botella se olvidó de ella?… Christian Nodal dejó atrás la relación con Cazzu, quien es mamá de su hija Inti, para iniciar un romance con Ángela Aguilar. Los rumores del nuevo noviazgo surgieron cuando ambos cantantes fueron captados en Estados Unidos lo primeros días de junio, desde ese momento causó opiniones divididas porque supuestamente la intérprete de ‘La llorona’ era amiga de la argentina.

Así fue la relación entre Ángela Aguilar y Cazzu

Anteriormente, se creía que ‘Angelita’ mantenía una cercanía con Julieta Cazzuchelli, esto gracias a la amistad entre Ángela Aguilar y Nodal, quienes compartieron escenario juntos en 2018 e hicieron una colaboración para la canción ‘Dime como quieres’, estrenada en 2020,

Existen fotos donde aparece Cazzu cerca de la cantante de regional mexicano y de su expareja durante los ensayos antes de conciertos donde interpretaron juntos alguna canción.

Además, Ángela ocasionalmente comentaba las fotos publicadas por la también modelo argentina cuando estaba embarazada o junto a Nodal con emojis de corazón o palabras acerca de que estaba feliz por verlos juntos, como en un par de respuestas en Instagram donde le dijo “Te quiero” o que “era fan de su relación”.

Ángela Aguilar le dijo a Cazzu que la quería. (Foto: Instagram)

Ángela Aguilar habló del embarazo de Cazzu

En 2023, Julieta Cazzuchelli anunció su embarazo durante un concierto en Buenos Aires, pero sin dar mayores detalles sobre si conocía ya el sexo del bebé, silencio que mantuvo Christian Nodal por igual.

Sin embargo, debido a la cercanía de Ángela Aguilar con la entonces pareja, fue que la cuestionaron acerca de la nueva etapa como papás de los dos cantantes.

La respuesta de la hija menor de Pepe Aguilar fue que estaba muy feliz porque se convertiría “en tía”.

“Ya le escribí, a Christian no, le escribí a Cazzu, en un comentario que se veía bonita. Estaba viendo mi TikTok y de repente veo y se le ve la panza y yo ‘¡Voy a ser tía!’”, dijo con emoción.

Sin embargo, no hay fotos ni testimonios que detallen el tipo de relación entre Ángela y Julieta, o confirmen si eran amigas cercanas o solo conocidas.

Ángela Aguilar aseguró ser "fan de la relación" de Cazzu y Nodal. (Foto: Instagram @nodal)

Ángela Aguilar habló de la relación de Nodal con Belinda

Belinda era la pareja de Christian Nodal. Inclusive ellos dos estaban comprometidos, pero en 2022 anunciaron su separación por presuntos problemas del mexicano con la familia de ‘Beli’.

En una entrevista reciente con el periodista Jorge Ramos, el cantante expresó lo siguiente:

“Hubo cosas que sí me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida ¿Sabes? Entendí cosas que quiero que nunca se repitan, que nunca más volver a hacer (...) cuestiones de errores que no quiero repetir en la vida”.

Pero, Ángela Aguilar opinó sobre la relación de Belinda y Nodal, especialmente de la ruptura.

“No he podido platicar con él, pero le mando buenas vibras a todos (...) saben que soy muy feminista, no hay forma de que yo le tire odio a una mujer, le puse que estaba muy bonita. A mí se me hace gacho que la gente habla mal de las mujeres (Belinda) y a Christian le envío mucho amor”, comentó.

Christian Nodal confirma noviazgo con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron unas fotos en exclusiva para la revista Hola, donde confirmaron el inicio de su noviazgo. En la entrevista, la intérprete de ‘Invítame a un café’ dijo que era la continuación de una historia pausada.

“Cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, declaró la joven.

Nodal utilizó sus redes sociales para hablar de su nueva novia. En el video publicado aseguró que no existió infidelidad a Cazzu y actualmente estaba muy feliz por estar junto a la mujer que ama.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”, mencionó el cantante de regional mexicano.