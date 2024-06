Nodal habla de sus ‘aciertos y errores’ en la vida y el amor: ‘Todo lo que viene del corazón es válido’

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación el pasado 10 de junio, se han dejado ver juntos en varias ocasiones, incluido un concierto en el que se dieron un beso sobre el escenario, lo que ha desatado críticas hacia ambos.

Sin embargo, Nodal también ha trabajado duro en distintos eventos de moda, así como estudios de grabación, creando nueva música.

Las decisiones tomadas por el cantante de música regional mexicana en los últimos meses, incluyendo su relación con Ángela Aguilar, no han sido totalmente aceptadas por el público, generando diversas críticas por sus ‘errores’, situación de la que habló recientemente.

Nodal ha recibido críticas por algunas de sus decisiones, incluida su relación con Ángela Aguilar. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Nodal sobre el camino que ha recorrido en los últimos años?

Christian Nodal se ha involucrado sentimentalmente en los últimos años con artistas como Belinda, a quien le dio un anillo de compromiso; Cazzu, con la que tuvo a su bebé, Inti, y más recientemente con Ángela Aguilar, la menor de la dinastía Aguilar.

Además, se realizó múltiples tatuajes en varias partes del cuerpo, como el rostro y el pecho, mismos que cubrió después por ‘arrepentimiento’.

Lo anterior se suma a lanzamientos musicales, que incluyen sencillos como ‘Ya no somos ni seremos’, ‘Cazzualidades’ y ‘Un Cumbión Dolido’, o los álbumes de su serie Forajido y el más reciente, Pa’l Cora, con el que está haciendo una gira por distintas ciudades de Latinoamérica.

“La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar”, dijo en una entrevista con la revista GQ, de la cual es portada en una edición especial.

Christian Nodal se siente conforme con todo lo que ha ocurrido en su vida. (Foto: EFE / Etienne Laurent)

Christian Nodal habla de sus experiencias y vivencias

Nodal, quien se mostró tranquilo y pleno en aquella entrevista, en la que estuvo acompañado por Ángela Aguilar días antes de anunciar oficialmente su relación, asegura que está consciente de todas sus acciones a lo largo de sus 25 años.

Y con todos los aciertos y errores que ha cometido, se dijo orgulloso de la persona y artista que es, pues dichas vivencias le han dejado lecciones de las que constantemente aprende.

“También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo”, aseguró.

Christian Nodal aprende constantemente de sus aciertos y errores. (Foto: Facebook Christian Nodal)

Ángela Aguilar y Christian Nodal ‘presumen’ su amor

Desde que se dio a conocer que eran novios, Christian Nodal y Ángela Aguilar se han mostrado muy cariñosos tanto en redes sociales como en público.

Ángela ha acompañado a Nodal a diversos compromisos de trabajo, que incluyen sus últimos conciertos y entrevistas, como la citada anteriormente.

Actualmente, se encuentran en París, Francia, trabajando en nueva música, según dejaron ver ambos en sus perfiles de Instagram, donde además Nodal compartió un breve video dándole un beso a Ángela dentro del estudio.