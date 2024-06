Ángela Aguilar habla de su relación con Nodal: ‘No me cases ni embaraces... todavía’

Y siguen las declaraciones... una semana después de que Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su relación de noviazgo, la hija del cantante, Pepe Aguilar, dio su versión y se negó a contar con detalle como surgió su noviazgo.

Ángela Aguilar negó los rumores de una presunta boda en Italia con Christian Nodal . (Fotoarte: El Financiero) (Facebook @AngelaAguilarOficial @christiannodaloficialmx / Pexels)

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron?

La cantante negó los rumores sobre haberse casado en Italia y recalcó que sigue el ejemplo de la relación de sus padres.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, señaló Ángela Aguilar en una entrevistaron la revista Quién.

Además, respectó a dar su versión sobre su nueva relación con Christian Nodal, se negó a hablar sobre ‘su verdad’.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo”, señaló la intérprete de ‘Dime como quieras’.

Ante los múltiples rumores que han surgido sobre su relación después de que Nodal dejara a la madre de su hija, Cazzu, la cantante mexicana se mostró tranquila ante las declaraciones que han hecho sobre ella.

“Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, dijo sobre la magnitud que tomó su relación.

Aunque Christian Nodal ha compartido fotos sobre sus relaciones anteriores, como lo hizo con Belinda. Ángela es muy reservada al respecto y explicó porque decidió hacer público un tema personal.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque así han vivido mis papás su vida”, dijo.

¿Qué dijo Christian Nodal ante los ataques a él y su pareja?

Ante la ola de ataques y comentarios que surgieron después de que los cantantes anunciaron su relación, Nodal explicó como se encuentra con su actual pareja.

“Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el mejor regalo que nos pudo haber llegado en la vida, que es Inti mi hija, que por siempre voy a amar”.

Ante los rumores de una presunta infidelidad, el intérprete de ‘Adiós amor’ aseguró que no hubo terceros en su relación, la rapera Cazzu, quien días antes de terminar había enviado un mensaje de felicitación a Nodal en su primer día del padre.