‘Y a tu mamá también’: ¿De qué acusan a Christian Nodal y a sus papás en demanda de Universal Music?

¿Más problemas en el paraíso? Christian Nodal está muy enamorado de Ángela Aguilar, pero no todo es miel sobre hojuelas porque ahora el cantante recibió una noticia relacionada con el pleito legal que mantiene con Universal Music, quien pidió la judicialización de una denuncia en contra del artista y su familia.

Nodal Vs. Universal Music: Cronología de la denuncia

El origen del conflicto legal entre la disquera y el intérprete de ‘Dime como quieres’ se remonta a 2021, cuando Nodal decidió cambiarse a Sony Music porque supuestamente la relación laboral con Universal había terminado.

En la primera demanda de carácter civil, la empresa señaló al cantante y a sus padres Jaime Gonzales y Cristina Nodal por apropiación de los siguientes tres discos:

Me dejé llevar

Ayayay !

! Ahora

En estos álbumes aparecen algunos de los mayores éxitos en la carrera de Nodal como:

‘No te contaron mal’

‘De los besos que te di’

‘Adiós, amor’

‘Nace un borracho’

‘Probablemente’

Ángela Aguilar y Christian Nodal iniciaron una relación hace poco tiempo y lo dieron a conocer en redes sociales. (Fotoarte: El Financiero) (Cuartoscuro / Vecteezy)

En ese momento Universal Music presentó un documento donde la mamá del artista de regional mexicano firmó y confirmó el pago por la producción y grabación de los discos mencionados anteriormente, explicaron los conductores de Ventaneando este jueves.

Como respuesta, los papás de la actual pareja de Ángela Aguilar presentaron unos contratos con el que atribuían al cantante la titularidad de todas las canciones que se estrenaron entre 2017 y 2021. Pero Universal hizo una petición ante las autoridades para modificar la denuncia contra Nodal y su familia.

Nodal se enfrenta a demanda de Universal Music en 2024

De acuerdo con el programa Ventaneando, el pasado 10 de junio la disquera que representó al intérprete de ‘Botella tras botella’ pidió judicializar la denuncia de carácter civil contra Nodal para que un juez penal tome el caso y cite a los papás del ex de Cazzu a declarar.

“Ahora Universal acusa a sus papás por la falsificación de 32 contratos con el fin de atribuir al cantante la titularidad de las canciones ante un notario público de Hermosillo, Sonora”, dijo la conductora Rosario Murrieta este jueves.

De acuerdo con Ana María Alvarado, Nodal sí podría ir a la cárcel si es declarado culpable. (Foto: Cuartoscuro).

Sin embargo, agregó que obtuvieron el documento legal de la disquera, donde el notario público, de nombre Luis Fernando Ruibal Coker, quien aseguró no tener un encuentro con los papás del ahora novio de Ángela Aguilar y desconoce los contratos que presentaron con una firma que no coincide con la suya.

“La firma no coincide con la original, según los peritajes de la Fiscalía General de la República, además el mismo notario declaró ante el ministerio público que no reconoce el trazo y no conoce a Nodal ni a sus padres”, agregó la presentadora.

¿Nodal podría ir a la cárcel tras nueva demanda?

Ana María Alvarado, durante la emisión de Sale el sol del pasado 12 de junio, detalló si declaran culpable a Christian Nodal por la falsificación de firmas incurriría en el delito de fraude.

Como consecuencia, existe la posibilidad de que su papá (quien presentó los contratos) o el cantante pudieran ir a la cárcel, aunque no especificó alguna condena posible, o el tiempo que pasarían en prisión.