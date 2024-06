Cazzu reacciona tras anuncio de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ‘Mi prioridad es mi bebé’

Apenas 18 días después de que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura, el intérprete de ‘Botella tras botella’ confirmó que ya estaba en una nueva relación con la cantante Ángela Aguilar. “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto”, escribió la rapera Julieta Cazzuchelli.

La ‘Reina del Trap’ decidió comentar sobre cómo está viviendo la “exposición mediática tan despiadada” en una dimensión que no imaginó “sin haber hecho nada para tener tanta atención”.

A través de Instagram, la cantante argentina publicó un mensaje en el que explica su pesar porque su nombre “ruede por todos lados”: “Es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible”.

Cazzu agregó que se va a alejar de redes sociales para desintoxicarse y concentrarse en su trabajo mientras las cosas se calman y en especial en su prioridad: Inti, la hija que comparte con Nodal.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos de página, vivamos y dejemos vivir”.

Cazzu publicó un mensaje en Instagram tras el anuncio de la nueva relación de Christian Nodal. (Fotos: @cazzu).

¿Qué pasa entre Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Cazzu revelaron el fin de su relación el pasado 23 de mayo y desde entonces habían sonado rumores de que el músico tenía un noviazgo con la hija de Pepe Aguilar, lo cual se confirmó el 10 de junio.

Ángela dijo a la revista Hola: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Poco después, el cantante de regional mexicano publicó un video en Instagram donde comentó:

“Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida (...) El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el mejor regalo que nos pudo haber llegado en la vida, que es Inti mi hija, que por siempre voy a amar”.

Nodal negó haber traicionado su relación con Cazzu: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”.