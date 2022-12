¿Son novios? Belinda aclara su 'relación' con el empresario Gonzalo Hevia Baillères

La cantante Belinda fue relacionada con el empresario Gonzalo Hevia Baillères tras ser vistos juntos en la inauguración del centro comercial Mítikah en la Ciudad de México, además de salir con un grupo de amigos a un restaurante en donde posaron para las cámaras.

Aunque la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ no se había expresado al respecto, fue cuestionada sobre la verdadera relación que mantiene con el heredero de una importante tienda departamental, quien forma parte de una de las familias más ricas en el país.

“Tengo muchos amigos. De hecho, también Rasex, que es quien me hace el pelo, que es mi amigo, que está aquí, justo tómenlo para que no piensen que es mi novio”, expresó a Ventaneando, en donde reveló que con Gonzalo la une un lazo de amistad.

La también actriz comentó que no es novedad para ella que sea relacionada con algún hombre que la acompaña. “Siempre (me relacionan). Con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos, así es. Pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerlo así”, añadió.

Hace tiempo, Belinda aseguró que estaba arrepentida de haber expuesto públicamente la convivencia con Christian Nodal, con quien rompió su compromiso en febrero pasado. “Creo que es lo mejor, lo más sano y la salud mental, emocional es básica y en este momento estoy así muy bien”.

Belinda sufrió ansiedad tras la muerte de su abuelita

Luego de que hace unos meses falleciera su abuelita Juana Moreno, Belinda aceptó que la invadieron la tristeza y la ansiedad, por lo que no dudó en tratarse con especialistas.

“Nadie está al 100 por ciento bien, todos pasamos por momentos, por etapas, pero con ayuda de tus seres queridos, también con terapia, uno siempre puede salir adelante”, confió. “Lo importante es que tú seas consciente de que tienes un problema o que te sientes mal o que algo está pasando en ti para que busques ayuda y, por supuesto que sí, a todos nos ha pasado”.