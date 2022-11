Belinda revela en concierto que sufrió maltrato: ‘No me voy a callar más’

Belinda se encuentra de gira con conciertos en ciudades como Tijuana, escenario desde el cual alzó la voz sobre las mujeres que alguna vez han sido víctimas de malos tratos como aseguró le ha pasado a ella.

Poco antes de interpretar ‘K-Bron’, la cantante dedicó unas palabras que despertaron el júbilo entre los asistentes, ya que muchos las relacionaron como una indirecta hacia su expareja Christian Nodal, ya que se especuló que el tema tenía dedicatoria al exponente de género regional al ser lanzado poco después de su ruptura sentimental.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros”, expresó.

Sin embargo, la también actriz apuntó que eso debe cambiar. “Muchas veces todavía las mujeres tenemos miedo de hablar, me incluyo, porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”.

Belinda habla del bullying escolar por sus gustos musicales

En medio de su paso por el programa de HBO Max, Divina Comida, Belinda contó haber sufrido de bullying en su época escolar ya que escuchaba música que nada tenía que ver con lo que les gustaba a sus compañeras.

“Yo tuve una época en donde yo era patineta y siempre me ha gustado el rock, escuchaba Blink-182 y bandas como Marilyn Manson, todas esas rockeras. De repente entro a la escuela y las niñas superfresas, yo no me identificaba con sus vibras. Después de que no me hice su amiga me molestaban horrible, muy feo, por eso escribí ‘Boba niña nice’”, reveló.

Aunque es una práctica común a esa edad, ella tiene claros los límites de una broma. “Yo sé hasta dónde te puedo molestar, pero no meterme con temas personales, con traumas o temas que te hayan impactado”.