Belinda ‘hace tatuaje’ a fan durante su concierto: ‘Aunque te lo borres, ahí va a estar’

Belinda sigue enloqueciendo a sus fans a través de sus conciertos, ya que la cantante se presentó en Tijuana, Baja California, y convivió con los afortunados que se encontraban entre las primeras filas del Audiorama El Trompo, escenario desde el cual ‘tatuó’ con un plumón a uno de los presentes.

Sin embargo, lo que más generó la ovación del público fue la indirecta hacia sus exparejas al terminar su diseño, ya que le dijo: “Alberto, ¡estás tatuado para siempre! Aunque te lo borres, ahí va a estar, eh”, algo que despertó el júbilo.

Desde que se anunció su separación de Christian Nodal en febrero pasado, el exponente de regional mexicano se ha encargado de tapar en su cuerpo lo que alguna vez fue hecho en honor a la también actriz. Belinda ha sido señalada porque otros de sus romances –con Lupillo Rivera y Criss Angel–, quienes también plasmaron en su piel algo relacionado a ella.

Al terminar, la intérprete de ‘Bella traición’ no dudó en entonar la oración que ya ha hecho popular: Santa Belinda de los amores: “Patrona de los enculados, reina de amarres, viva el sapito encantado; te pido que me hagas el milagro, para que se enamoren de mí y que lo lleven tatuado, ¡amén!”, gritó.

“Alberto estás tatuado, ya no más, ya no puedo hacer más porque no, no, no. En el próximo concierto todos”, agregó.

Belinda sube al escenario a fan en silla de ruedas

Otro de los actos que fueron aplaudidos fue cuando su equipo de seguridad cargó a un asistente para ayudarlo a llegar junto a ella. “Vas a cantar conmigo” le dijo mientras él se mostraba notoriamente emocionado luego de que se abrazaran y besaran.

Mientras Belinda lo llevó al centro de la escena y le dio vuelta, al tiempo que se escuchan los acordes de ‘Sueño de ti’, también le acercó el micrófono al levantar uno de sus brazos.