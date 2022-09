Juan Osorio habla sobre Belinda y la compara con su novia: ‘Tengo una mujer muy madura’

En redes sociales, Juan Osorio se ha mostrado muy enamorado de su novia, llamada Eva Daniela. Sin embargo, ha recibido múltiples críticas no solo por la diferencia de edades que existe entre ambos -39 años-, sino por el hecho de que el productor recientemente se tatuó la inicial de su pareja.

Por este hecho, Osorio fue comparado con personalidades como Lupillo Rivera y Christian Nodal; ambos se tatuaron algo relacionado a Belinda, con la que en algún momento se relacionaron. Al respecto, el productor de El último rey: el hijo del pueblo dio su punto de vista.

Juan Osorio compara a su novia con Belinda

Durante un encuentro con diferentes medios de comunicación, el productor de Televisa fue cuestionado por su tatuaje, y compartió que nunca se había tatuado, por lo que la inicial de su actual pareja es el primero. Además, narró cómo fue que decidió plasmarse en su piel algo referente a Eva Daniela.

“Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice ‘¿tú no tienes un tatuaje?’, y le digo ‘no’, entonces me dijo ‘te regalo uno’. Le digo, ‘no eso duele mucho’”.

Posteriormente fue cuando le preguntaron si, en caso de concluir su relación -la cual inició en 2021- se lo borraría, a lo que no dudó en hacer mención de la cantante de ‘Ángel’.

“Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer muy madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, expresó Osorio, de 65 años.

También compartió que aquella huella de tinta que se realizó forma parte del compromiso que siente actualmente con su novia, de 27 años. “Un pacto que tengo y que va a ser para toda la vida. Estoy al lado de una mujer maravillosa, encantadora, muy joven, pero me ha rejuvenecido”, expresó el productor sobre su pareja.