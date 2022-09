¿Christian Nodal podría dar concierto en el Zócalo? Esto dice Claudia Sheinbaum

El concierto de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México logró una asistencia récord: reunió a alrededor de 280 mil personas, una de ellas fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo vio a la distancia y habló de la posibilidad de que también se presente Christian Nodal a futuro; la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum también comentó el tema.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana. ¡Cuánta gente! 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados, porque llegaron desde la mañana, no se movieron para no perder lugar. Eran ríos de gente. Me da mucho gusto eso”, comentó AMLO durante la conferencia matutina.

El presidente dijo que “otro cantante famoso” (Christian Nodal) estaba interesado en presentarse en el Zócalo sin cobrar, al igual que Grupo Firme.

“Sería buenísimo. Nada más que estaba yo infamándome que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos”, dijo.

¿El gobierno de la CDMX invitaría a Christian Nodal?

En su conferencia, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el interés del intérprete de Adiós, amor, a lo cual ella contestó que sí lo invitarían:

“El Zócalo es la plaza del pueblo, es la plaza de todas y todos los mexicanos, no solamente de los habitantes de la ciudad, sino que nosotros somos la capital de México y el Zócalo es la plaza del pueblo. Entonces, por supuesto que todo artista que quiera presentarse en el Zócalo de la ciudad con sus respectivas medidas evidentemente ahí estamos para podérselo dar a la ciudadanía”, señaló.

¿Qué artistas se presentarán en el Zócalo?

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, explicó en entrevista para El Financiero que el Gobierno de la capital contempla tres conciertos más en el Zócalo antes de que termine el año.

Joan Manuel Serrat

Al momento ya está confirmado el de Joan Manuel Serrat, quien subirá al escenario en el Zócalo el 21 de octubre, en el marco del Festival Cervantino.

Los Ángeles Azules

Según ha comentado Claudia Sheinbaum, también se tiene planteada una invitación a Los Ángeles Azules, agrupación que tiene un concierto pendiente desde diciembre de 2021, cuando se canceló por el incremento de casos de COVID.

“Ese seguro en diciembre, ahora sí lo recuperamos en diciembre”, comentó Sheinbaum Pardo a mediados de julio.

¿Manu Chao?

Queda pendiente un tercer artista y la expectativa espera que sea Manu Chao, ya que la jefa de Gobierno ha hablado de la posibilidad de traerlo de regreso, aunque no hay nada confirmado.

“No lo van a creer, pero lo estamos buscando. Vamos a ver si lo podemos lograr en este mismo año”, dijo por medio de una transmisión en vivo en junio

El exlíder de Mano Negra se acompañó de Radio Bemba Soundsystem en 2006 frente a Palacio Nacional para ofrecer un show ante cerca de 180 mil personas.