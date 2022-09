Conciertos masivos en el Zócalo: Estos son los artistas que han impuesto récord de asistencia

“Ya supérame!” resonó en la explanada del Zócalo capitalino en la Ciudad de México con el espectáculo masivo de Grupo Firme, el cual impuso un nuevo récord de asistencia en la historia de los conciertos en la Plaza de la Constitución, ¿pero a qué artistas superó la agrupación de regional mexicano?

Este espacio de la CDMX ha visto algunos de los conciertos más inolvidables, por ello te dejamos un listado de los conciertos masivos más concurridos.

Grupo Firme: 280 mil personas

El concierto de Grupo Firme este domingo 25 de septiembre registró una afluencia de al menos 280 mil espectadores que vieron el concierto en vivo desde el Zócalo y sus alrededores, según revelaron las autoridades capitalinas.

La banda liderada por Eduin Caz ofreció un espectáculo musical durante tres horas: ‘El día de hoy estamos rompiendo un récord, ¿no, gente? Miren nomás, no se mira el final, esta noche se cumplió un récord y un sueño’, agradeció el vocalista.

Las personas llegaron al lugar desde muy temprano, sobrepasaron las vallas corriendo para alcanzar un buen lugar, se desplegaron 20 pantallas por las calles aledañas y ante una espera de más de 10 horas no faltaron desmayos y agotamiento.

Grupo Firme interpretó algunos de sus éxitos enfrente de 280 mil personas en el Zócalo capitalino. (Foto: Cuartoscuro)

Vicente Fernández: 217 mil personas

El concierto de Vicente Fernández llenó el Zócalo un 14 de febrero, en el marco del día de San Valentín de 2009.

El ‘Charro de Huentitán’ interpretó sus mejores éxitos para alrededor de 217 mil personas. Hasta el pasado 25 de septiembre, el ‘Chente‘ mantenía el récord más alto de afluencia.

“Mientras el público no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar”, solía decir Vicente Fernández desde un escenario y esa frase inmortalizó su lealtad con el público y su legado musical.

Shakira: 210 mil personas

Canciones como Estoy aquí, Don´t bother, Si te vas, La torturase, Ciega, sordomuda y Ojos así sonaron en el Zócalo en 2007, cuando Shakira cantó para 210 mil asistentes, según informó en esos días la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

El concierto inició 50 minutos tarde y en ese entonces, Shakira rompió el récord impuesto en 2005 por Café Tacuba.

“Buenas noches México. Confieso que este es un momento con el que soñé desde el inicio de mi vida artística. Espero devolverles un poquito de lo que me han dado. Ustedes y yo tenemos una historia de muchos años, una historia de amor... He venido hasta aquí para decirte que te quiero, México. Que disfrutes de esta noche porque soy toda tuya”, dijo la cantante ese día.

Shakira dio un concierto en la plancha del Zócalo 2007. (Foto: Cuartoscuro / Saúl López) (Saúl López/Saúl López)

Justin Bieber: 200 mil personas

Tiempo después, en 2012, el cantante canadiense Justin Bieber se presentó en la Plaza de la Constitución para dar un espectáculo que tendría casi la misma afluencia que el de Shakira Mebarak.

Se estima que reunió a 200 mil personas, aunque también se ha mencionado que fueron 210 mil.

Curiosamente, en 2020, el músico compartió en Twitter una supuesta imagen de ese concierto en el Zócalo: “Ocho años desde Believe, gracias”; sin embargo, tuvo un pequeño error, ya que esa foto no fue tomada durante su presentación, sino en la de Paul McCartney.

En 2012 Justin Bieber se presentó en el Zócalo capitalino. (Foto: Cuartoscuro / Juan Pablo Zamora) (Juan Pablo Zamora/Juan Pablo Zamora)

Roger Waters: 200 mil personas

El fundador de la banda Pink Floyd se presentó el primero de octubre de 2016 para deleitar a 200 mil asistentes con sus mejores éxitos.

El cantante interpretó los mejores éxitos del álbum Dark Side of The Moon y sus propios temas como Another Brick in The Wall.

Se trató de uno de los eventos más esperados por las personas que crecieron en su adolescencia escuchando al cantante estadounidense.

El cantante Roger Waters se presentó en el Zócalo en 2016 para dar un concierto. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

Café Tacvba: 170 mil personas

La banda de rock se presentó en 2005, en un enorme espectáculo que tomó lugar en la Plaza de la Constitución.

En aquel enorme concierto en la capital ‘chilanga‘, los intérpretes de Eres tocaron sus éxitos más emblemáticos, pusieron el precedente de asistentes con 170 mil personas que fueron a verlos en aquel entonces.

Paul McCartney: 200 mil personas

Uno de los pioneros de la música como se conoce hoy en día, Sir Paul McCartney, se presentó en el Zócalo capitalino de manera gratuita el 10 de mayo del año 2012.

El integrante de The Beatles dio un espectáculo que muchos recuerdan como único por ser considerado como una leyenda viviente de la música actual.

Deleitó a alrededor de 200 mil asistentes con temas de la emblemática agrupación de rock y otros de sus éxitos como solista.

Los Tigres del Norte: 140 mil personas

En marco de las celebraciones por el Grito de Independencia, La banda de Los Tigres del Norte se presentaron el pasado 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Los Tigres del Norte ofrecieron un concierto en el Zócalo para festejar la Independencia de México (Foto: Instagram / @lostigresdelnorte)

Los mexicanos presentaron sus mejores éxitos previo a la ceremonia cívica que realiza el presidente anualmente. En aquel concierto se registro la presencia de 140 mil personas que fueron a celebrar las fiestas patrias al son del sencillo La Manzanita.

Maldita Vecindad: 110 mil personas

La agrupación de rock latino, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, se presentaron el pasado 16 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México.

El evento se llevo a cabo como iniciativa de la administración actual del gobierno de la Ciudad de México. Y deslumbró alrededor de 110 mil personas las que fueron a cantar de la mano con Roco Pachukote y su banda.