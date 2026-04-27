Sin contingencia, pero con caos: Bloquean la México-Pachuca por falta de agua y contaminación

El bloqueo en la México-Pachuca es en los carriles que van hacia la Ciudad de México.

CDMX y Edomex se salvaron del Doble Hoy No Circula, pero no del caos: Un grupo de manifestantes bloquean la autopista México-Pachuca a la altutra de ‘El Vigilante’, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX este lunes 27 de abril.

Ante este bloqueo, las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar como alternativas la Vía Morelos; la avenida Carlos Hank González y/o la avenida Centenario.

Debido a la manifestación, el Mexibús advirtió que habrá retrasos en el servicio de la Línea 4 que cruza la México-Pachuca y que va hacia la estación La Raza, en la Ciudad de México.

El bloqueo en la México-Pachuca ya provocó una fila de autos atrapados en el tráfico de más de 7 kilómetros de extensión, de acuerco con el C5 del Edomex.

¿Por qué bloquean la México-Pachuca HOY?

Vecinos de las colonias San Pedro Xalostoc y Rústica Xalatoc protestan por la falta de agua y por la contaminación provocada por una fábrica en la zona.

Los habitantes de esas colonias afirman que la empresa dueña de la planta no cumple con normas ambientales, lo que provoca la presencia de olores intensos y partículas que, señalan, afectan directamente su salud.

“Estamos respirando contaminación todos los días, ya hay personas con problemas respiratorios”, expresó uno de los manifestantes durante la protesta.

Los vecinos exigieron la intervención inmediata de instancias ambientales y de salud para realizar inspecciones en la planta y, en su caso, proceder a su clausura.

Hasta este momento, el bloqueo en la México-Pachuca es parcial con solo un carril en funcionamiento, pero los vecinos de esas colonias advirtieron que cerrarán por completo la vía si sus demandas no son atendidas.

Con información de Quadratín