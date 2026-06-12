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EU mata a ‘Niño Guerrero’: Trump confirma ataque ‘letal’ contra líder del Tren de Aragua

Trump afirmó que la acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos y aseguró que la operación contó con coordinación de autoridades venezolanas.

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Trump anunció que Estados Unidos abatió a Héctor 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, en una operación militar este viernes. (Bloomberg)
Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que las Fuerzas Armadas estadounidenses abatieron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, identificado como líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, durante una operación militar que calificó como un “ataque rápido y letal contra una de las organizaciones terroristas más sanguinarias” del planeta.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump afirmó que la acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos y aseguró que la operación contó con coordinación de autoridades venezolanas. El mandatario sostuvo que el líder criminal era responsable de actividades relacionadas con narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y otros delitos transnacionales atribuidos al Tren de Aragua.

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