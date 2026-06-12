EU mata a ‘Niño Guerrero’: Trump confirma ataque ‘letal’ contra líder del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que las Fuerzas Armadas estadounidenses abatieron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, identificado como líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, durante una operación militar que calificó como un “ataque rápido y letal contra una de las organizaciones terroristas más sanguinarias” del planeta.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump afirmó que la acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos y aseguró que la operación contó con coordinación de autoridades venezolanas. El mandatario sostuvo que el líder criminal era responsable de actividades relacionadas con narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y otros delitos transnacionales atribuidos al Tren de Aragua.

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