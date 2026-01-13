¿Quién es ‘Lesli’, lideresa del Tren de Aragua en CDMX que cobraba derecho de piso a trabajadoras sexuales?

'Lesli' se encargaba del cobro de piso a mujeres víctimas de trata en la CDMX, según las autoridades.

Líderes del Tren de Aragua fueron capturados en la Ciudad de México por fuerzas federales este martes 13 de enero, y entre ellos destaca la figura de una mujer que negocia con La Unión Tepito.

Lesli Valeri Flores Arrieta, alias ‘Lesli’, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Guardia Nacional y Fiscalía General de la República en un operativo en la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Qué trabajos hacía ‘Lesli’ para el Tren de Aragua en la CDMX?

De acuerdo con las autoridades, la mujer de 40 años se encargaba del cobro de piso a víctimas de trata en la capital del país. De hecho, se le incautó una libreta en la que llevaba la ‘contabilidad’ de las extorsiones a trabajadoras sexuales.

‘Lesli’, a quien se le aseguraron dosis de metanfetamina y mariguana, también es ubicada por fuerzas de seguridad como negociadora entre el Tren de Aragua y la Unión Tepito.

La célula del Tren de Aragua en CDMX era un ‘negocio familiar’: Junto con ‘Lesli’ también fueron detenidos sus parientes Jorge Donovan Romero Flores, Giancarlo Romero Flores, Valeria Pineda Arredondo y Diana Paola Ortega Pérez.

El grupo se encargaba de la venta de drogas; extorsión y cobro de piso en distintos puntos de la CDMX. Al momento de su captura, se les confiscaron celulares y un arma de fuego.

Otro miembro del Tren de Aragua fue capturado en Iztapalapa: Se trata de Bryan Betancourt Olivera, quien es señalado de los crímenes de trata de personas agravado y delincuencia organizada. Autoridades federales lo ubican como “operador financiero” pues el grupo criminal movía dinero a través de sus cuentas bancarias.

“Además, facilitaba y proporcionaba viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como para mujeres de origen venezolano”, agregaron.

Esta es la presencia del Tren de Aragua en México

Nelson Arturo Echezuria Alcántara, señalado como el principal operador del Tren de Aragua en México, fue capturado en octubre de 2025 por su rol en redes de trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

En la mira de las autoridades mexicanas está también Jimena Araya, ‘Rosita’, DJ venezolana quien es ubicada como pareja sentimental de ‘Niño Guerrero’, un líder del Tren de Aragua por el que el Gobierno de Donald Trump ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

El Tren de Aragua fue declarado como organización terrorista (que comparte con los cárteles mexicanos) por el presidente Donald Trump. El grupo criminal nació en una cárcel en Venezuela y entre sus principales actividades está el tráfico de mujeres quienes son obligadas a prostituirse.