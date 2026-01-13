‘Golpe’ al Tren de Aragua en CDMX: Detienen a 6 integrantes de la banda criminal, anuncia García Harfuch

La detención de los integrantes del Tren de Aragua en CDMX se realizó tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, Sedena y Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de seis integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, en la Ciudad de México. La organización criminal está relacionada con delitos como extorsión, tráfico de drogas y trata de personas.

Una de las detenidas es Leslie ‘N’ quien se encargaba del cobro de la explotación sexual, distribución de droga y el control de las mujeres víctimas. Además, la mujer era el enlace del grupo delictivo local.

Bryan ‘N’ es otro de los detenidos al ser operador financiero de la organización, por lo que su labor se centraba en encontrar inmuebles donde resguardar a las víctimas, así como alojamientos del grupo criminal.

Dicho sujeto tenía una orden de aprehensión vigente por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

García Harfuch detalló que la aprehensión se realizó debido a trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional.

¿Qué delitos comete el Tren de Aragua en CDMX?

Esta detención se suma a una de las más recientes ocurrida en octubre cuando fue aprehendido en la CDMX el organizador principal de la organización Tren de Aragua en la capital del país.

Se trata de Nelson Arturo ‘N’ quien fue identificado por el líder y principal operador del Tren de Aragua en México.

Dicha captura se hizo en CDMX junto con dos de sus colaboradores directos. Nelson ‘N’ tenía una orden de aprehensión por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

El Tren de Aragua en México se ha dedicado a la trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión. La red criminal se extiende a distintos estados y alcaldías en la CDMX.

Esto sabemos de la banda criminal Tren de Aragua

La banda criminal Tren de Aragua surgió hace más de 10 años en una cárcel de Venezuela y realiza actividades delictivas que incluyen la trata de personas, explotación sexual y narcotráfico, principalmente.

Donald Trump, presidente de EU, incluso la definió como una “fuerza invasora” al mencionar una Ley de Enemigos Extranjeros donde se declara que Estados Unidos está en guerra.

Elementos de seguridad en Estados Unidos detectaron que el Tren de Aragua opera también en grandes ciudades como Nueva York y Chicago, donde reclutan a pandillas.

Sus principales operadores son de origen venezolano como parte del origen de dicho grupo delictivo.

En febrero, Estados Unidos designó al Tren de Aragua como una de las organizaciones terroristas ‘en la mira’ del gobierno del presidente, Donald Trump.

*Con información de agencias