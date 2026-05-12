FNSM patrimonio nacional

Terminó una edición más de la Feria Nacional de San Marcos, cada año la feria crece en calidad de eventos, visitantes, logística y oferta de entretenimiento. En lo que a esta columna atañe, la tauromaquia, fue una feria con buena nota en la asistencia, más de 100 mil asistentes se dieron cita durante los once festejos en la cincuentenaria Monumental Plaza de Toros.

Toreros nacionales y extranjeros formaron un elenco interesante y se disputaron las palmas en el ruedo. Seguimos padeciendo la crisis en el campo bravo, son pocos los toros que embisten y prestan opciones de triunfo a los toreros y en este ámbito, hay que destacar toros sueltos que fueron bravos, con clase y materia de triunfo grande. Toros buenos con condiciones fueron de Begoña, Santa Fe del Campo, De la Mora, Pozo Hondo, Los Encinos. Nota aparte y superior fueron los tres primeros toros del encierro de Tequisquiapan que hace una semana reseñamos en este espacio, así como tres toros de Marrón en el festejo de rejones que cerró la feria el día de la madre.

Con este bajo balance ganadero, los toreros se estrellaron la mayoría de ellos ante la imposibilidad de triunfar, sin embargo, quienes se vieron favorecidos por la suerte en el sorteo aprovecharon en su mayoría a sus toros y cortaron orejas. La suerte del toro y del ganadero también es importante.

Hay que destacar el momento de Juan Pablo Sánchez que cuajó dos toros, uno de Santa Fe del Campo que marró con la espada y el de Pozo Hondo que mató de categoría y le cortó un par de orejas de ley.

Héctor Gutiérrez que hizo doblete y poca suerte tuvo en el sorteo demostró una vez más que pasa por gran momento. Imposible resumir los once festejos en este espacio, sin embargo, nos llevamos en el corazón el faenón de Daniel Luque a un gran toro de Tequisquiapan, su primero, quizá de lo que vi, el toro que más me gustó del serial. El arte y empaque del Payo también con los de Tequisquiapan y el temple de Diego Sánchez con otro gran toro del mismo hierro.

Para que este espectáculo maravilloso siga siendo apasionante, necesitan los ganaderos apretar tuercas y trabajar para que el toro ponga la emoción en el ruedo con sus embestidas, saldrán buenos y malos, con clase y con genio, pero lo que muchas veces aniquila la tarde es la mansedumbre encubierta de “la clase del toro mexicano” es evidente que se debe encastar al toro, si el toro se mueve, los toreros triunfarán con mayor contundencia y el espectáculo será mejor.

Un acierto los festejos a las 6 de la tarde, cuando el calor inmisericorde de esta época del año en la capital hidrocálida nos da tregua y los festejos se desarrollan en un clima por lo general agradable.

Bien por la empresa que lanzó promociones con descuentos de distintas índole para fomentar la compra de entradas y el resultado fue evidente. También hay que mencionar que la plaza ha sufrido adecuaciones positivas como los nuevos baños que están a la altura de cualquier recinto de primer nivel.

Se mejoró la presencia del toro a lo que los ganaderos deben seguir con este compromiso, lo que otorga aún más categoría a la feria y la posiciona como la más importante de América. Se apostó por la torería local que en su mayoría supo responder.

Son muchos los eventos en la Feria, más de dos mil, sí leyó usted bien, dos mil. Si bien lo taurino lleva un gran peso en la feria, quiero mencionar el ambiente y la seguridad que se vive durante las tres semanas festivas. Uno puede caminar sin problema por la explanada central de la feria sin tema, eso sí con tumultos a ciertas horas que es de suyo un espectáculo. Conviven todas las clases sociales, quienes desde un restaurante disfrutan del ambiente feriante como la gente que lo hace desde la calle, con respeto, con su música, sus bailes, sus bebidas y disfrutando sanamente. Es también de valorar la educada presencia de la seguridad tanto estatal como federal.

La fiesta sigue, este sábado en Pedro Escobedo, Querétaro novillada a las 4 pm con Andrés García, Jairo López e Isaías López ante seis de Los Encinos. La afición queretana debe volcarse para defender la libertad y demostrar que dentro de este México Taurino, Querétaro es muy importante.