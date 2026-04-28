En el toreo hablamos de quién es figura, quién no lo es y qué se necesita para serlo. Para dejar claro el verdadero significado de ser figura del toreo, la Feria de Abril de Sevilla 2026 ha sido un claro ejemplo de que el toreo se mueve con reglas propias, internas, en el ruedo y con el toro. Sin pretenderlo, pero con precisión, lo que aconteció en el ruedo del Paseo de Colón dejó claro el escalafón, los alcances y el sitio que cada uno ocupa en la historia del toreo, que va mucho más allá de estadísticas o resultados.

Lances de Futuro, empresa debutante en la Real Maestranza, ha cosechado un éxito rotundo. El trabajo, la dedicación y el profesionalismo de buenos aficionados al frente de la empresa dieron frutos; la composición de carteles y ganaderías provocó una gran feria. España pasa por el mejor momento ganadero de su historia y el escalafón está plagado de toreros capaces, distintos e interesantes. Otro gran acierto de la empresa fue televisar 15 festejos por medio de dos plataformas —Onetoro y Canal Sur TV—, lo que permitió que cientos de miles de aficionados de todo el mundo pudiéramos disfrutar las transmisiones en vivo de esta gran semana taurina.

En esta feria, mención aparte merecen dos nombres. Figuras ambos, aunque el cetro y el mando del toreo solo pueden ser ocupados por uno, y eso provoca pasión, interés y mejora el espectáculo.

Por orden de alternativa, Morante de la Puebla, con 29 años de alternativa, vive en estado de gracia, como titulé esta columna la semana pasada. Genio siempre, comprendido y valorado en su verdadera dimensión apenas desde hace unos años. El jueves 16 de abril llevó el toreo a lo sublime, una vez más, con su faena al cuarto toro. El lunes 20 sorprendió y conmovió de nuevo. Su principal reto es cautivarnos aún más tarde a tarde; a veces parece imposible, pero el genio lo consigue. Ante su segundo toro, quizá un exceso de confianza provocó que el toro lo arrollara e hiriera, cobrándole tributo de sangre por la osadía de elevar el toreo al éxtasis emocional. Gracias a Dios, el hombre se recupera y antes de lo previsto regresará a oficiar en los ruedos.

Roca Rey tenía 8 meses de vida cuando el de la Puebla tomó la alternativa. Lleva el peruano once años como matador de toros y desde entonces ha ostentado y defendido a sangre y fuego ser figura del toreo mundial.

Existen tardes en las que los toreros deben ser capaces de triunfar a como dé lugar. Corridas en las que se defiende el cetro, en el ruedo y con la espada. El pasado jueves 23 fue una de esas tardes para Roca Rey. Dos orejas había cortado ya en Sevilla esta temporada, una en Resurrección y otra el 17 de abril. Para la máxima figura, eso no es suficiente.

El quinto toro de Toros de Cortés fue encastado, poderoso y por momentos con genio; gracias al poder y la firmeza de Roca Rey terminó entregándose a la verdad del toreo, sin rendirse, peleando hasta el final. Faena emocionante, contundente, sin dudas, con emoción y entrega del público ante la honradez del toreo de Roca Rey. Dos orejas conseguidas que había que rematar con el estoque.

Montó la espada; en su mirada, la verdad de estar dispuesto a morir a cambio de la vida de “Soleares”. Matar o morir para no soltar la gloria taurina y defender su sitio, en el ruedo, con sangre si fuese necesario.

Estocada en todo lo alto, entregando el pecho, por derecho; tanto que el pitón diestro del toro hizo presa en la parte superior del muslo derecho de Roca Rey. Segundos angustiantes con el torero colgado del pitón: 35 cm en dos trayectorias.

Dos orejas de la máxima figura del toreo. En el camino a la enfermería, llevado por los toreros, miró de reojo si “Soleares” se había rendido. Épica y verdad, algo que solo el toreo es capaz hoy de ofrecer.

Gran puente nos espera este fin de semana. 1 de mayo, Monterrey: El Payo, Daniel Luque que sustituye a Roca Rey y Diego San Román con 6 de Jaral de Peñas. En Aguascalientes, FNSM: Juan Pablo Sánchez, Diego Silveti y Juan Ortega con 6 de Pozo Hondo. 2 de mayo: Armillita IV, David de Miranda que sustituye a Roca Rey y Luis David con 6 de Los Encinos. 3 de mayo: Daniel Luque, El Payo y Diego Sánchez con 6 de Tequisquiapan. En Apizaco: El Zapata, David de Miranda, Sergio Flores y Marco Pérez con 8 de Villa Carmela.