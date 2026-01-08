Asesinato de Carlos Manzo: ‘El plan original incluía a dos tiradores’, dice Omar García Harfuch

Uno de los hombres que iba a ser el segundo atacante de Carlos Manzo, apareció muerto días después en una carretera de Michoacán.

A dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el plan original del atentado contra el edil incluía a dos tiradores para cometer el homicidio.

Además de Víctor Manuel ‘N’, de 17 años, se contemplaba la participación de otro tirador, detalló Harfuch durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 8 de enero que se realizó en Morelos.

“Víctor Manuel ‘N’, autor material del homicidio ―quien perdió la vida en el lugar―, el día del evento arribó con Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’, el cual posteriormente se tuvo conocimiento que era una persona que también iba a agredir al presidente municipal”, detalló el secretario de Seguridad.

Ramiro y Fernando ‘N’ fueron los dos sicarios hallados sin vida en una carretera de Michoacán. Además, todos ellos participaban en un grupo de mensajería instantánea a través del cual se organizó el asesinato de Manzo.

¿Quién era el otro sicario que iba a agredir a Carlos Manzo?

El presunto agresor que también iba a atentar contra Carlos Manzo era Fernando Josué ‘N’, menor de edad.

Sin embargo, García Harfuch no detalló los motivos por los que solo participó Víctor Manuel ‘N’ como tirador.

El secretario de Seguridad destacó nuevamente la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’ identificado como líder de la célula criminal que opera en Uruapan y uno de los autores intelectuales del homicidio.

Otro de los implicados detenidos fue Ricardo ‘N’ quien era taxista y se encargó de trasladar a los integrantes del grupo tras haber cometido la agresión contra Carlos Manzo.

¿Cuáles son las otras detenciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo?

El 23 de noviembre, en Uruapan, fue detenido Jaciel Antonio 'N’, alias ‘El Pelón’, por cohecho y delitos contra la salud. Fue identificado como reclutador de internos en centros contra las adicciones para realizar actividades como sicarios y distribuidores de droga, entre quienes estaban Víctor y Fernando.

Las últimas dos detenciones que se realizaron en el municipio fueron en diciembre con la aprehensión de Gerardo ‘N’, quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos.

El 24 de diciembre fue detenido Alejandro Baruc ‘N’, alias “K-OZ”, identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia con operación en Parácuaro, la cual está relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas.

“Esta persona albergó a Fernando ‘N’ tras el homicidio y había mantenido comunicación con los integrantes de la célula delictiva. A través de estas detenciones, y con los indicios recabados, contamos con más información para continuar con las detenciones realizadas con este caso”, agregó García Harfuch quien resaltó que la última aprehensión fue parte de un operativo conjunto.