Liberan a Raúl Meza: ¿Quién es el joven que estuvo preso tras protestar por el asesinato de Carlos Manzo?

Raúl Meza Abonce fue detenido durante una protesta en Morelia tras el asesinato del alcalde de Uruapan. (Foto: @MiguelMezaC/Cuartoscuro)

El joven Raúl Meza Abonce recuperó su libertad este sábado 27 de diciembre, tras permanecer casi dos meses preso en Michoacán por su participación en una protesta que exigía justicia luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La modificación de sus medidas cautelares le permitió continuar su causa penal en libertad, aunque sigue vinculado a proceso por sabotaje y daños, de acuerdo con medios locales.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que la administración estatal colaboró con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Raúl Meza obtuviera un cambio en sus medidas cautelares.

Esto significa que, aunque continúa enfrentando cargos, no volverá a estar recluido mientras se desarrolla su proceso legal.

Autoridades aseguraron que la investigación sobre los hechos ocurridos durante la protesta se seguirá con "plena garantía de las actuaciones procesales", respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.

¿Por qué fue detenido Raúl Meza en Michoacán?

Raúl Meza fue arrestado el pasado 2 de noviembre durante una de las múltiples manifestaciones que se llevaron a cabo en Morelia, Michoacán, para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante el tradicional Festival de Velas en el Día de Muertos.

Durante la movilización, un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Michoacán, lo que derivó en la detención de varias personas. Aunque la mayoría fueron liberadas rápidamente, Meza fue el único que permaneció en prisión luego de ser vinculado a proceso por presuntos delitos relacionados con el sabotaje y daños.

Las acciones de Raúl Meza, de 28 años, y su participación en la protesta fue interpretada por sus familiares y abogados como un acto de expresión y reclamo frente a la violencia e inseguridad que ha marcado a Michoacán en los últimos años.

La defensa del joven destacó que su acción dentro de la movilización se enmarcó en el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación, y señaló irregularidades en el proceso, incluyendo posibles abusos policiales durante su detención.

Manifestantes exigieron justicia por el asesinato de Carlos Manzo durante las movilizaciones en Morelia, Michoacán. (Asaid Castro Agencia ACG)

Denuncias de violaciones y tortura

A lo largo de las semanas en que Meza permaneció detenido, familiares y activistas denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos durante su arresto y custodia. Se difundieron videos en redes que muestran confrontaciones entre manifestantes y elementos de seguridad, y señalamientos específicos de agresiones que habrían ocurrido durante la detención.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán separó de sus funciones a dos elementos señalados por agredir al joven, mientras que Asuntos Internos abrió una investigación para determinar si enfrentarán sanciones.

Raúl Meza ya no está en prisión, pero su caso sigue activo en el sistema judicial. Continuará en libertad bajo ciertas condiciones mientras se desarrolla el proceso en su contra.